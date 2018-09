Tras las oscuras revelaciones sobre Steve Jobs, Apple mostrará su nuevo iPhone

Hace pocos días estalló una bomba oscura y tenebrosa sobre Stve Jobs, cuando su hija, Lisa Jobs, reveló que su padre la obligaba a presenciar escenas de sexo con su madrastra. Todas estas declaraciones dejaron atónitos a los seguidores del creador de uno de los imperios más grandes del mundo, pero en medio del escándalo, Apple se prepara para anunciar las novedades de su marca, por supuesto, de su emblemático iPhone.

Dos tamaños, nuevos colores, más velocidad, mejoras en la cámara y mejores precios, esto es todo lo que ya sabemos del iPhone XS que se presentará el próximo 12 de septiembre en el Teatro Steve Jobs en el nuevo campus Apple en Cupertino en Estados Unidos.

Apple está a pocos días de presentar la próxima generación de sus smartphones y gracias a una filtración desde la web de la compañía se ha podido saber que serán llamados, simplemente, iPhone XS.

Decenas de filtraciones han confirmado que los próximos iPhone llegarán en dos tamaños de pantalla: 5,8 y 6,5 pulgadas, y al igual que el iPhone X, usarán pantalla OLED, que ofrece mejor contraste, mejores negros y más ahorro de energía que las pantallas LCD tradicionales.

Forma y tamaños:

El iPhone XS de 5,8 pulgadas va a mantener la misma resolución que la generación actual: 2435x1125 con 458 pixeles por pulgada.

El iPhone XS de 6,5 pulgadas tendría una resolución de 1242x2588 siempre y cuando se mantengan los 458 pixeles por pulgada, que sería lo lógico en términos de producción: tiene poco sentido —desde un punto de vista de costo-beneficio— que se produzcan paneles OLED distintos para cada para cada variación de modelo, además de nunca haberlo hecho con modelos anteriores.

El iPhone XS de 6,5 pulgadas soportaría modos horizontales como lo hacen los iPhone 6 Plus, 6S Plus y 7 Plus, con nuevas funciones para tener dos apps abiertas al mismo tiempo, como un iPad.

En cuanto al diseño, todo indica que no hay cambios significativos: se mantiene el notch, la forma redondeada de las esquinas, la ausencia de bordes y la protuberancia de la cámara en la parte trasera del smartphone.

iPhone XS, sin plus:

La confirmación del nombre, iPhone XS, llega con la novedad, según un reporte de Bloomberg que la compañía dejará a un lado el uso de la palabra Plus para describir modelos más grandes del mismo smartphone.

Simplemente serán iPhone XS de 5,8 y 6,5 pulgadas, al igual que sucede actualmente con el iPad Pro, que viene en dos tamaños, 9,7 y 10,5 pulgadas.

Cámara:

Varios reportes y rumores sugerían que Apple adoptaría una cámara con tres objetivos en 2018 pero filtraciones desde la línea de producción indican que eso no sucederá este año, para ser una de las novedades de 2019.

Aún así, el mismo reporte de Bloomberg antes mencionado indica que la compañía está haciendo fuertes mejoras al funcionamiento general de la cámara, aunque no detallan en qué aspectos.

Debido a que parte fundamental del funcionamiento de la cámara del iPhone está en su software, filtraciones al respecto son mucho más escasas o, en este caso, nulas. Hay que esperar al 12 de septiembre para saber qué esperar.

El nuevo iPhone XS también tendrá 4GB de RAM, uno más que el iPhone X. Se sabe de esto por una prueba hecha en la popular aplicación de medición de desempeño Geekbench el cual hace público sus resultados y descubierta por Consomac, una publicación francesa especializada en Apple.

Colores:

Gris espacial

Plata

Oro

Precio:

Buenas noticias para aquellos que quieran comprar un iPhone este año, varios reportes indican que Apple seguirá una estrategia un poco más agresiva para la venta de sus smartphones este año, bajando ligeramente el precio de los nuevos iPhone XS:

iPhone XS 5,8 pulgadas: Desde 899 dólares

iPhone XS 6,5 pulgadas: Desde 999 dólares

Consumidores interesados en un dispositivo un poco más barato podrán comprar el nuevo iPhone más económico, que tendrá la misma forma que el iPhone XS pero con pantalla LCD que, según analistas, costará 699 dólares.