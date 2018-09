"Para mí Franco Macri es 'el cuco', pero a Mauricio lo admiro"

La crisis económica, los cambios y recortesen ministerios y toda la tormenta que está atravesando el Gobierno del Presidente Macri ha causado cientos de repercusiones, sobre todo, en el ámbito político. Elisa Carrió por ejemplo, apoyó al Presidente de la nación pero admitió que a Argentina le esperan "seis meses muy difíciles". No obstante, a pesar de los desaciertos del oficialismo, Lilita aseguró que "vamos a terminar el mandato y vamos a ganar las próximas elecciones".

"Primero lo que me parece bien es que no hubo demasiados cambios, porque a mí me parece que el mercado no nos puede ganar, esto fue un golpe de mercado y un golpe de la vieja corporación económica", dijo Carrió en entrevista con TN en el programa Desde el Llano.

Y agregó: " cayó la patria contratista, cayó la patria que tenía atada a la vaca y que cada 10 años por devaluación nos tumbaba Gobierno y hacía lo que quería. Hay un vacío sí, como se va a suplir ese vacío, con la prosperidad de las clases medias y las clases exportadoras", sentenció Lilita.

En cuanto a las elecciones de 2019, Carrió fue muy optimista y aseguró que volverán a ganar los comicios. "V amos a ganar las elecciones, ya se los advertí, si mi intuición no se equivoca pegamos en el palo ", dijo Carrió.

Asimismo, aseguró que el clima que se vive en Buenos Aires "no es el mismo en todo el país", Carrió aseguró que recorrió 10 mil kilómetros y que "un solo tipo me dijo algo y yo contesto", y siguió: "la clase media está harta de pagar los errores de los ricos en la Argentina, pero no de los ricos que tienen dinero con trabajo, sino de los ricos que hicieron el dinero con corrupción, ejemplo, mire Moyano con plata, es horrible...Esto se tiene que terminar, nos va a costar, sí, esto va a ser de a poco".

Apoyo irrestricto, pero con traiciones:

"Nosotros estamos en apoyo irrestricto al Presidente de la nación. La fuerza, el interbloque, la fuerza parlamentaria, de Cambiemos, todos", dijo Carrió en la entrevista pero admitió que el pasado fin de semana "hubo traiciones" y agregó: el Presidente este fin de semana se dio cuenta quién es quién.

"Nosotros le tenemos que dar garantía al Gobierno, quién le va a dar solidez al Gobierno? estrellitas de televisión, no! esta es la solidez de Cambiemos. Vamos a incorporar peronistas: sí, pero cuando sea el momento, no ahora ni a las apuradas. Hoy hay que sostener al Gobierno y habían muchos que querían cambios, y no eran precisamente los radicales, pero había muchos que querían eso del nuevo perfil", disparó Carrió.

Dura con el campo y con empresarios:

Carrió durante su entrevista siguió disparando en contra de todos, no se salvó ni el sector agrario ni los empresarios. "Se acabaron los circulos en la Argentina, ese país de los circulos, de las corporaciones" , y dijo: Los del campo no se pueden quejar, no se me quejen los del campo.

"La Argentina corporativa era la patria contratista, después la patria energética, a partir sobre todo de la época Menemista que continúa con los Kirchner, y la patria de los medicamentos. Todo era patria, quiero decir: una Argentina corporativa que respondía a formas de autoritarismo con financiamiento electoral . Yo no fui Presidente porque no acepté el financiamiento y esto me da autoridad, entonces eso se rompió, acá hubo una apuesta de un sector de la sociedad donde estamos muchos que quieren república porque queremos derecho", sentenció.

Venganzas:

" La venganza de los laboratorios contra Ricardo Lorenzzetti y Gustavo Lopetegui, esta no es una historia nueva, yo viví con esta historia y no nos van a volver a voltear , por eso reivindico al Presidente y a ellos (Lorenzzetti y Lopetegui). Por qué le quieren poner al Presidente gente que no es de su confianza, si nos tiene a nosotros para respaldarlo", habló Carrió sobre las venganzas de algunos sectores en contra del oficialismo.

Franco "El Cuco":

Para no dejar de lado su sello polémico cada vez que declara, Carrió trató al padre del Presidente de la nación de manera despectiva " para mí Franco (Macri) es el cuco" , sentenció. Pero suavizó su discurso al asegurar que sentía una profunda admiración por Mauricio Macri, aunque admitió que "no voy a olivos porque tiendo a ponerme nerviosa con los hipócritas", declaró.