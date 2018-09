Se fue Quintana, quien sólo volverá si Larreta es 'el heredero'

Ignacio Zuleta, ex jefe de Política del diario Ámbito Financiero cuando Roberto García era director periodístico del matutino especializado, dialogaron en La Mirada (Canal 26), el programa de éste. Ambos participaron de centenares de ediciones de 'Charlas de Quincho', el clásico de los lunes de Ámbito (el matutino que sigue buscando comprador y no es mucho dinero, según dicen quienes permanecen en el diario donde no sigue ni Zuleta (hoy día columnista de Clarín) ni García (conductor televisivo). Y el diálogo tuvo mucho de 'Charlas de Quincho', según podrá atestiguar Claudio Ramos, un televidente confeso de ese espacio.

