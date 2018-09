Sica, Triaca, UIA, Gremios: Todos contra todos en plena devaluación

Una buena para los gremios: tanto Triaca como Sica reconocen la falta de previsibilidad para la creación de nuevos puestos laborales y todo girará ahora en torno a la contención y a parar la sangría del poder adquisitivo. No más que eso.

Casi como por arte de magia, Jorge Triaca se despertó en medio de la corrida cambiaria y de un fin de semana inolvidable para muchos de la Casa Rosada y salió a reconocer el pasado lunes 3 de septiembre que "hay pérdida del poder adquisitivo" y que "se perdieron las expectativas de creación de nuevos puestos laborales".

Aún así pidió a los gremios "ir a un escenario donde bajemos el nivel de conflictividad. Tenemos una expectativa de ir recuperando el poder adquisitivo del salario, la pérdida coyuntural que ha tenido en los últimos meses, sobre el final de año y principios del año que viene".

En diálogo a El Cronista, Triaca arremetió contra la falta de expectativa que genera este tipo de corridas cambiarias: "Lo que genera oportunidades de empleo es la previsibilidad. Desde mayo de este año hemos perdido esa previsibilidad en parte por cuestiones locales y por cuestiones internacionales. En el momento en que deja de haber previsibilidad, deja de haber expectativa de contratación de personas y eso lo hemos visto en los últimos meses".

Sica, desde el diario La Nación se sumó a este diagnóstico: "La volatilidad en los mercados es lo que más me preocupa porque el inversor y el consumidor se estacionan. Frenan, postergan, espera... Se toman una pausa. Por eso, la clave es poder estabilizar el tipo de cambio para recuperar el consumo".

Sica, además, intentó desactivar la proyección hiperinflacionaria que se animan a analizar los economistas y gremialistas, aunque no se animó a desarrollar mucho sus fundamentos: "No hay riesgos de un espiral inflacionario. Para tener un espiral debería haber una política monetaria expansiva pero hoy la emisión es cero. No estamos en una etapa de espiral de precios. Para nada".

En tanto, el triunvirato de la CGT sesionará el L20 en Mendoza (capítulo gremial del G-20) y los sectores disidentes, con Hugo Moyano a la cabeza, harán lo propio en una reunión reducida en el sindicato de mecánicos (Smata). Allí intentarán presionar para ir a un paro general cuanto antes.

"Pareciera que el 25 de septiembre está lejísimos y todo depende de los que nos gobiernan. Hay una falta total de confianza y no podemos descartar nada. Todo es posible", advirtió Acuña sobre la posibilidad de reformular el cuarto paro nacional dispuesto por la CGT durante la gestión de Cambiemos.