Tras hablar ante la UIA, se cayó el ascensor donde estaba Dante Sica

Jornada accidentada para Dante Sica, ministro de Producción del Gobierno nacional. Este martes (4/9) intervino en la jornada de la Convención Anual de la UIA en Parque Norte y el ascensor donde se encontraba se desplomó de un primer piso hasta la planta baja. Tanto el funcionario como las personas que se encontraban con él resultaron ilesas y pudieron retirarse del coche por sus propios medios.

Sica iba acompañado por tres personas, entre ellas un reconocido empresario. Aunque otros testigos hablaron de unas 11 personas en total en el ascensor siniestrado, lo que habría causado el accidente por sobrecarga de peso.

La caída, de acuerdo con el diario Clarín, fue de un piso: desde donde se desarrolla la conferencia hasta la planta baja, en la que está ubicado el salón VIP.

Sica compartía el ascensor con el empresario Adrián Kaufmann de Arcor, el secretario de Pymes Mariano Mayer y una invitada especial, la secretaria de Industria del País Vasco.

En declaraciones televisivas, el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, quitó dramatismo a lo ocurrido y aseguró: "No pasó nada. No lograban cerrar las puertas del ascensor y éste bajó pero solamente medio piso. No hubo heridos, sí cierto susto y todos consiguieron salir por sus propios medios".

"Esperemos que con esto no digan que quisimos atentar contra el Gabinete de Producción", bromeó Acevedo.