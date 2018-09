Retenciones móviles: Ni década ganada ni perdida, figurita repetida

La máquina del tiempo, en la que su autor original, el escritor británico Herbert George Wells, hacía zambullir en el mañana a los protagonistas del ayer, fue recreada en una interpretación sui generis, cuándo no, argentina, pero ahora resulta que los guerreros agrícolas que en 2008 resistieron en las rutas las retenciones móviles impuestas por los Kirchner, en 2018 las apoyan cuando el gobierno de Mauricio Macri, aun en contra de lo comprometido, las vuelve a instaurar. Cuando a los políticos de escritorio, sean de extracción populista, como los K, o neoliberal, como los M, les urge equilibrar de un saque las cuentas fiscales, el manotón de ahogado se topa, antes que nada, con la renta agrícola. Ataviado como gaucho hace 10 años, el dirigente entrerriano Alfredo De Angeli era uno de los cabecillas de la revuelta campesina y el aparato futurista de Wells lo devolvió trajeado como senador justificando lo que rechazaba. El vocero de aquella Mesa de Enlace que coordinaba la lucha contra la 125, Eduardo Buzzi, dijo que esta vez no se está ante una 125 (es cierto, es un decreto y lleva el número 793) y los productores no saldrán a cortar rutas. Hoy como peronista bonaerense, Julián Domínguez ensaya una singular lectura de la derivación política de aquella exacción kirchnerista aprovechando la actual degradación del Ministerio de Agricultura a Secretaría, con un ex Sociedad Rural al comando (Luis Etchevere), a quien acaban de subordinar al industrialista Dante Sica: fue el gobierno de CFK el que jerarquizó al campo, porque elevó Agricultura y Ganadería a Ministerio y puso a un referente sectorial como él al frente, tras 27 años de permanecer condenada al rango inferior. Para las economías regionales es siempre más de lo mismo: el dólar más bajo para cobrar y el más caro para pagar.

Por RUBÉN CHORNYPeriodista. Columnista de Urgente24.