Saqueo en Chaco e intentos en Olavarría y Tres de Febrero: "Fueron incentivados" (Videos)

Ayer (03/09), alrededor de las 19.00, se registraron desmanes en cercanías de supermercados en el barrio Alberdi de Olavarría y también en Tres de Febrero. Además, hubo al menos un saqueo en la localidad chaqueña de Roque Sáenz Peña, donde murió un joven de 13 años. Según medios locales, en menos de 6 horas se registraron tres intentos de saqueo en la zona. En todos los casos, las autoridades aseguran que todos los casos fueron "orquestados" por una "mano negra".

Como consecuencia de los desmanes en Chaco, un adolescente de 13 años fue asesinado de un tiro en el pecho, otro de 14 herido con un postazo de goma en el ojo y hudo 19 detenidos. Además, hay seis policías con heridas.

Luis D'Elía compartió en su cuenta de Twitter dos videos donde se ve cómo saquean el supermercado en Roque Saénz Peña:

Inéditas imágenes de los saqueos en Roque Saenz Peña - Chaco pic.twitter.com/aHxeptMQmC — Luis D'Elia (@Luis_Delia) 4 de septiembre de 2018

Imágenes inéditas de los saqueos en Villa Angela - Chaco, estas las han ocultado todos los medios nacionales pic.twitter.com/DMTr8j519t — Luis D'Elia (@Luis_Delia) 4 de septiembre de 2018

En tanto, también trascendió otro video, publicado por el portal Chaco Día por Día:

Según este portal chaqueño, la bala que mató al joven Ismael Ramírez corresponde a un arma de uso civil que sería una tumbera o una escopeta. De acuerdo a un testigo, la misma habría sido disparada desde la ventana de un vecino de la zona donde se producía el intento de saqueo al supermercado Impulso. Aún no hay detenidos por este crimen y tampoco se encontró el arma homicida.



A través de un comunicado, el gobierno del Chaco también salió a remarcar que la policía no tuvo que ver con la muerte del joven . “Luego de la autopsia realizada al adolescente que perdió la vida en los disturbios que hubo en la noche del lunes en Presidencia Roque Sáenz Peña, la Fiscalía aseguró que la bala corresponde a un arma de uso civil”, indicaron.



“De esta manera, se descarta que el disparo haya sido de la Policía, quien ante este tipo de disturbios actúa bajo protocolo y con armas reglamentarias para este tipo de acciones disuasivas de las fuerzas de seguridad”, indicaron en un parte de prensa.



En declaraciones a Radio Natagalá, el ministro de Gobierno chaqueño, Martín Nievas lamentó la muerte del adolescente Ramírez sobre quien remarcó que “no formó parte de ninguna refriega sino que tuvo el destino de cruzar por la zona y ser alcanzado por un proyectil que en este momento la justicia está ordenando allanamientos para ver si se puede hacer del arma porque de acuerdo a lo que manifiesta el amigo del chico fallecido señaló que de alguna casa vecina pudo haber venido el disparo”.



En relación a José Cantero, el joven de 15 años que sufrió una herida en el ojo durante la represión policial frente al supermercado, el funcionario indicó que su contusión es compatible con “una posta de goma policial”, aunque descartó que su vida corra peligro.



Aseguró que lo que ocurrió en la noche del lunes en el supermercado Impulso de Sáenz Peña fue un hecho “policial que tuvo luego una reacción desmesurada que nos obliga a estar muy atentos”.



En este sentido, señaló que “un grupo de jóvenes pasó por frente al supermercado y rompió vidrios con cascotes. A lo que el dueño del supermercado reaccionó junto a sus empleados en defensa de su comercio. Ahí se llamó a la policía y luego se produjo la refriega con los jóvenes del barrio”.



“Luego vuelven los jóvenes acompañados por seis o siete veces más personas de los 15 originales lo que provocó esta refriega con la propia policía lo cual llevó a que durante la madrugada se produzcan detenciones de varios jóvenes”, comentó.



“No hubo ni saqueos ni robo ni hurto. Lo que tenemos es que estar muy atentos por el grado desmesurado de reacción lo que habla de una situación probable de crispación social producto de la situación económica que hoy vive el país”, indicó.



Por su parte, en diálogo con Radio Ciudad, el Procurador General, Jorge Cantero, afirmó que los intentos de saqueos se fogonearon vía redes sociales tanto en Sáenz Peña como en Villa Ángela.



“Esto empezó a la siesta en Villa Ángela con una arenga que se hizo en redes sociales. La fiscal Gisela Oñuck solicitó colaboración a la policía de la provincia para evitar saqueos en dos de los supermercados de la zona. A través de inteligencia policial se pudo establecer de dónde venía la arenga y se pudo detener al instigador. Y en Sáenz Peña empezó casi de la misma manera a las 19 horas”, contó.

"El escenario aquí no es dramático; aquí nadie se muere de hambre. ¿Hay carencias? Sí, pero esta es una provincia donde nadie se muere de hambre. Los nefastos de siempre estuvieron incentivando esto", aseguro el intendente de Presidente Roque Sáenz Peña, Gerardo Cipolini.



Los incidentes se produjeron durante la madrugada de hoy en el Barrio Obrero, cuando 50 personas llegaron al comercio para reclamar alimentos. Según el relato del ministro de Seguridad Pública provincial, Carlos Barsesa, un grupo reducido forcejeó con las personas que se encontraban en el interior del supermercado, se rompieron varios vidrios y, ante el llamado al 911, la policía acudió al lugar y dispersó a los manifestantes, que regresaron al lugar minutos más tarde, y armados. Ahí es cuando se habría producido el enfrentamiento que terminó con la vida del menor de edad.



Sin embargo, Cipolini señaló que el joven fue trasladado a un hospital antes de que llegara al lugar la policía. "Cuando llegaron los efectivos yo no estaba más el niño; ya se encontraba en el hospital. La policía se manejó todo el tiempo con postas de goma, y el segundo herido justamente tiene una herida en el rostro. El niño muere por un tiroteo previo entre los que defendían el supermercado, porque aparentemente había vecinos armados, el propietario y este grupo de gente", detalló el jefe comunal en diálogo con radio La Red.



Consultado sobre la motivación del intento de saqueo, el intendente de Sáenz Peña responsabilizó a "los nefastos de siempre que estuvieron incentivando". "Yo lo llamé al gobernador (Domingo Peppo) y en ese momento me comentó que iba a disponer que fuera la infantería, porque había un cronograma de varios intentos de saqueos, pero esto no lo motivó el hambre, esto es la mano siniestra de algunos que se resisten a terminar presos", planteó.



"Quiero llevar tranquilidad a la gente; no llegó a haber ningún saqueo, la lamentable muerte del niño corresponde a un episodio previo a la llegada de la policía", señaló Cipolini.

# Intentos de saqueo en la Provincia de Buenos Aires

En las localidades bonaerenses de Olavarría y Tres de Febrero también se registraron intentos de saqueos en supermercados.

Horas de tensión se vivieron en Olavarría desde las 19 del lunes debido a intentos de saqueos en diferentes supermercados pero fueron evitados por la intervención policial. Ahora las autoridades investigan si los hechos fueron organizados con anticipación o fue una expresión de descontento espontanea ante la crisis económica y política que atraviesa el país.

El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, señaló que fue “orquestado para molestar”. Al mismo tiempo, admitió que la “gente la está pasando mal”.

Luego de la tensa noche que atravesó la ciudad bonaerense, el jefe comunal brindó declaraciones para intentar llevar calma, según publica Infocielo. En ese sentido, consideró que la situación es “para estar ocupados más que preocupados. Estas cosas no se generan por redes sociales o mensajes de WhatsApp, sino que se dan de otra manera”.



Entonces, sostuvo que “lo de ayer está en plena investigación para ver de dónde surgen. Tengo la hipótesis que hay una mano negra y fue algo orquestado para molestar”. En diálogo con LU32, expresó que “la policía tuvo que actuar porque vamos a defender que los comerciantes puedan seguir trabajando”.



En cuanto a la situación social del distrito, el jefe comunal identificado con Cambiemos, contó que “el municipio asiste con alimento a muchísimas familias con lo cual no es una excusa”.



Asimismo, al margen de buscar responsables por los hechos, afirmó que “sabemos que hay gente que la esa pasando mal y necesita una mano”, y ensayó una solución: “Antes responder a una convocatoria de esta manera, acudan a las oficinas del municipio”.



Más adelante, manifestó que “no tengo ninguna duda de que fue intencional. Es un hecho aislado, hay que quiere organizar este tipo de cosas”, y añadió que “hay muchas especulaciones, cuestiones políticas de querer generar caos en la ciudad. Hay mucha gente que puede estar detrás de esto”.





En tanto, en Tres de Febrero se registraron hechos similares en un Supermercado Día% de Ciudadela, en el cual un grupo de personas arribó violentamente y se habría llevado mercadería y algunos electrodomésticos, según informa el portal bonaerense Infocielo.



Al menos cinco patrulleros llegaron al lugar del hecho, a metros del Hospital Ramón Carillo, pero no se habrían producidos disparos ni detenciones.



Al igual que en Olavarría, investigan si el saqueo pudo haber sido organizado desde las redes sociales.