¿Deber o placer? El conflictivo sexo en el matrimonio

Existe una situación que afecta a todos los matrimonios y relaciones largas. Aunque el sexo es el eje fundamental de la vida en pareja, de la mano con el amor y la confianza, con la llegada de los hijos y el día a día, el deseo sexual pareciera desvanecerse entre las sábanas, hecho que afecta en mayor medida, por no decir que absoluta, a las mujeres. No se saben el origen, lo cierto es que hay un punto en todo matrimonio que las personas parecieran configuradas a tener relaciones por obligación o deber, más que por placer o amor. Del mismo modo, todos sabemos que no es lo mismo hacer el amor "porque toca" a porque haya nacido de un hecho espontáneo. Es aquí cuando aparece el pésimo sentimiento de "tarea sexual". Entonces, ¿qué podemos hacer en esta situación?

