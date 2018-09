José Pekerman renunció a dirigir a Colombia

José Pékerman renunció a la Selección Colombia después de 6 años al mando. El entrenador argentino no llegó a un acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol y dio un paso al costado; dando fin a uno de los ciclos más exitosos que tuvo el combinado tricolor. No hay por ahora un nombre para reemplazarlo. Desde el viernes 31/08 estaba concluido su contrato y este martes 04/09 en rueda de prensa confirmó que por motivos personales se iba de la Selección Colombia. Aún no hay algún nombre para reemplazarlo debido a que Pekerman era el único candidato al que aspirada la Federación Colombiana de Fútbol. Durante su ciclo, Colombia regresó a un Mundial después de 16 años (Brasil) y logró un histórico 5to. lugar después de haber llegado a los cuartos de final. En Rusia, tuvo una buena 1ra. fase y se despidió en los 8vos. de final (por penales) después de empatar ante Inglaterra.

