Atacaron de 11 balazos el comercio de un dirigente de Newell’s

El local comercial del secretario general de Newell’s Old Boys de Rosario, Juan José Concina, fue atacado en la madrugada de este martes (04/09) de once disparos después de la derrota del equipo leproso ante Atlético Tucumán en el Coloso Marcelo Bielsa. Si bien no está claro de dónde proviene el ataque, lo cierto es que no se descarta que el ataque podría estar vinculado con a la actividad de Concina como dirigente de Newell's. La Lepra no levanta en lo futbolístico, además. Sumó su tercera derrota en la Superliga, en cuatro fechas jugadas y eso no ayuda.

Martes 04 de septiembre de 2018