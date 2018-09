Cuatro años del "adiós" a Gustavo Cerati, un ídolo que se volvió eterno

Sigue vivo en su música y en los múltiples homenajes que se hacen en su honor. Sin ir más lejos, el Cirque du Solei está realizando, durante este mes, las últimas funciones de su espectáculo Sép7imo Día, en honor a Soda Stereo, la banda que integró Gustavo Cerati, junto a Héctor "Zeta" Bosio y Carlos Alberto Ficicchia "Charly Alberti" en la década de 1980.

Cerati nació el 11 de agosto de 1959 en Barracas, Buenos Aires y su contacto con la música se remonta a su juventud: Tuvo dos bandas (Savage y Vozarrón) antes de Soda, dirigió el coro del colegio Instituto San Roque.

Soda Stereo

A inicio de los '80 se hizo amigo de Héctor "Zeta" Bosio. Ambos comenzaron a "planear" una nueva banda y convocaron a Charly Alberti para el control de la batería. Los tres, en definitiva, comenzaron a llamarse "Los estereotipos", pero luego el nombre se modificó y se convirtió en leyenda: Soda Stereo, tras combinar las palabras "Estéreo" y "Soda". Otros nombres que estaban en la lista de los posibles: Taras Bulba, Los Pelitos, Rockefort, Aerosol, Side-Car y Extra.

En 1984, llegó el primer disco, que se llamaba igual que la banda. Desde entonces, casi un álbum por año y éxito creciente durante los doce años en los que la banda estuvo unida: Nada personal (1985), Signos (1986), Doble vida (1988), Canción animal (1990), Dynamo (1992), Sueño Stereo (1995).

La separación de la banda fue el 1° de mayo de 1997. "Comparto la tristeza que genera en muchos la noticia de nuestra separación. Yo mismo estoy sumergido en ese estado porque pocas cosas han sido tan importantes en mi vida como Soda Stereo", había dicho Cerati en su momento, "cualquiera sabe que es imposible llevar una banda sin cierto nivel de conflicto. Es un frágil equilibrio en la pugna de ideas que muy pocos consiguen mantener por quince años, como nosotros orgullosamente hicimos. Pero, últimamente, diferentes desentendimientos personales y musicales comenzaron a comprometer ese equilibrio".

Realizaron un concierto de despedida en Buenos Aires al que concurrieron 70.000 personas y que quedó grabado en dos discos: El último concierto A y El último concierto B.

Carrera solista

A partir de la separación de la banda, Gustavo Cerati encaró, a fines de los '90, una carrera como intérprete solista. Su primer disco, Bocanada (que llegó a "disco de oro" en Argentina), se conoció en 1999. Luego, llegaron Siempre es hoy (2002), Ahí vamos (2006) y Fuerza natural (2009).

"Crimen" de Gustavo Cerati es una de sus canciones clásicas de su etapa solista y uno de sus éxitos masivos. Es parte del álbum Ahí vamos, lanzado en 2006, como decimosegunda canción. Fue elegida en 2007, mejor canción rock de América por los premios Grammy Latino.#CeratiEterno pic.twitter.com/yPcZmB3rLS — Music Lovers (@Music_Lovers_) 4 de septiembre de 2018

Separado de la banda, fue galardonado por varias instituciones: ganó el Grammy Latino, el Konex, el MTV y el Gardel.

10 años después de la separación de Soda Stereo, la banda se "reencontró" y anunciaron la gira: "Me verás volver". Durante el 2007 y el 2008, tomaron lugar 22 conciertos de despedida en nueve países distintos. Durante esa gira, rompieron el record de la banda argentina con más fechas en el estadio River de un mismo show, porque realizaron seis y se agotaron dos funciones completas en ese predio en menos de 24 horas. La verdad es que la gente los quería "ver volver".

Hacia el final

El 15 de mayo de 2010, Gustavo Cerati fue internado por por un accidente cerebrovascular luego de dar un concierto en Caracas, Venezuela. Fue intervenido quirúrjicamente y su situación se estabilizó el 7 de junio. Entonces, fue trasladado a Argentina y lo internaron en la Clínica ALCLA.

Desde entonces, cuatro años y medio en coma, en los que el mundo estuvo en vilo y la invertidumbre sobrevolaba a los fanáticos del rock en el sur del continente. Finalmente, el 4 de septiembre llegó la esperada pero desoladora noticia: "Comunicamos que en horas de la mañana falleció el paciente Gustavo Cerati como consecuencia de un paro respiratorio", informó el médico Gustavo Barbalece, de esa Clínica.

Lamentablemente es cierto,el León dejo d luchar,q día triste,gracias por lo q nos diste,genio único,gracias x estar en mi vida,hasta siempre — Zeta Bosio (@ZetaBosiobyZeta) 4 de septiembre de 2014

El músico tenía 55 años cuando falleció. Dejó atrás más de una decena de discos que atravesaron generaciones y un capítulo escrito en la historia de la música argentina. Además, dos hijos, Benito y Lisa (que hoy tienen 24 y 22 años), hijos de la chilena Cecilia Amenábar, con quien estuvo casado hasta 2002.

Entonces, se decretaron dos días de duelo nacional en Argentina por su muerte, por lo que la bandera flameó a media asta en los edificios públicos, en honor a Cerati. Además en 2013 fue nombrado Ciudadano ilustre por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es eterno

Nat Geo estrenará en noviembre una serie documental que repasa la vida de grandes figuras del rock argentino, entre ellos, por supuesto, está Gustavo Cerati.

El mes pasado, Sony Music sacó un disco compilatorio con las colaboraciones que el ex líder de Soda Stereo realizó con diversos artistas, entre ellos Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Andy Summers, Bajofondo, Fabiana Cantilo y Leo García. Se trata de 14 canciones compuestas por Cerati entre 1998 y 2009 (el álbum está disponible en Spotify).

Además, el show Sép7imo Día: No descansaré, a cargo del Cirque du Solei, que realizó una gira por Latinoamérica que inició en julio del año pasado en Buenos Aires y está finalizando ahora (durante septiembre se realizan las últimas funciones en el Luna Park), también en la capital argentina. Héctor Zeta Bosio y Charly Alberti, bajista y baterista de Soda Stereo respectivamente, participaron activamente del diseño y producción del espectáculo.

Su hijo mayor, Benito Cerati, está construyendo una exitosa carrera como músico. Además de la ciudadanía argentina, posee la chilena, ya que nació en Santiago en noviembre de 1993. Cuando su padre sufrió el accidente, él tenía 16 años, por lo que pudo "colaborar" con el proceso creativo de los últimos años de Gustavo Cerati.

Desde el año 2012, Benito integra la banda Zero Kill, que sacó su primer disco en 2013 y se presentó en varios países de latinoamérica. Se alejó de la herencia de papá y se dedica a la música "pop". Actalmente, el grupo está trabajando en su tercer álbum, Unisex.

Este fin de semana, el joven músico estuvo en el programa "Podemos Hablar" de Telefé y habló de la última conversación que tuvo con su padre: "Yo había estado en su casa y me dejó en la puerta de la de mi mamá. Se iba de viaje al día siguiente y me dijo 'no nos vamos a ver por un largo tiempo' y se fue. Yo estaba acostumbrando a que se fuera un mes. Me quedé pensando por qué el énfasis en eso".

"Fueron cuatro o cinco años de no crecer. Fue como un paréntesis: hasta mis 16 años, después una cosa gris y luego, a mis 21 años, arranqué de nuevo", agregó el hijo de Cerati.

Redes sociales

Muchos fans se expresaron en Twitter para honrar al músico en el día de hoy, a cuatro años de su muerte, bajo los hashtags #GraciasCerati y #CeratiEterno.

Un día como hoy pero de 2014, fallecía el legendario Gustavo Cerati, vocalista y guitarrista de la banda Soda Stereo pic.twitter.com/N4lQGfahCz — Imágenes Históricas (@HistoriaEnFotos) 4 de septiembre de 2018

Cuatro años sin Gustavo Cerati. Físicamente no está, pero siempre vivirá en nuestros corazones y en su música. ¡Te extrañamos! #CeratiEterno pic.twitter.com/o0pBdDLoFI — MUNDO RETRO. (@ImagenRetro) 4 de septiembre de 2018