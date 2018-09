Macri se desploma: 65% no lo votaría y 51% dice que viene otro 2001

Raúl Aragón & Asociados presentó este martes (4/9) su última encuesta terminada el 3/9 y que abarca la crisis desatada a raíz de la corrida cambiaria de fines de agosto que llevó al dólar a superar los $40, los cambios de gabinete que se discutieron el último fin de semana en la Quinta de Olivos y la búsqueda de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la liberación de fondos por anticipado.

El sondeo fue realizado en la Provincia de Buenos Aires y tiene pésimos resultados para Mauricio Macri. El 65% dijo que no volvería a votarlo como Presidente si se presenta en 2019. Se trata del territorio donde el año pasado Cambiemos logró derrotar a Cristina Kirchner con Esteban Bullrich como candidato a Senador, aunque la campaña contó con el apoyo decisivo de María Eugenia Vidal.

A la gobernadora tampoco la favorece la encuesta. El 53% dijo que no la votaría si fuera la candidata presidencial, aunque no se preguntó qué ocurriría en el caso de que intentara repetir en la provincia. Vidal ya dijo que no buscaría la Presidencia.

Como consuelo para Cambiemos, el 60% de los consultados bonaerenses dijo que tampoco votaría por Cristina Kirchner si fuese candidata a Presidente por un tercer mandato.

Otras muestras negativas para Macri fueron en las preguntas sobre la situación del país y la expectativa a que se repita una crisis económica como la de 2001, en ambos casos los consultados coincidieron en su mayoría en catalogar como “mala/malísima/grave” el contexto del país y el 51% cree que el resultado de la crisis será similar al que hace 17 años atrás.

El trabajo completo

Ficha Técnica

Población/Target: Mayores de 16 años residentes en la provincia de Buenos Aires en condiciones de votar.

Tamaño de la muestra: 1200 casos efectivos.

Tipo de muestra: Aleatoria simple, con reposición, ponderada luego por cuotas de Género, NSE y Rango de Edad, con proporcionalidad según peso poblacional.

Margen de error: +/- 3.7 % (para P = 0.50).

Técnica de recolección de datos: Sistema CATI.

Instrumento de recolección de datos: Cuestionario abierto y cerrado.

Fechas del campo: Del 29 de agosto al 3 de septiembre de 2018.

Dirección: Raúl G. Aragón