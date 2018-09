Macri y el polirubro mal atendido

La Presidencia de la Nación es una tarea de tiempo completo. Un fenomenal polirubro con ganancias mínimas y atención permanente.

A las 3:00 alguien pide una petaca de coñac, a las 5:00 curitas, apósitos, a las 6:00 un tachero pide cambio, salvame dame cambio de $500…

La prima gorda se come buena parte de los chocolatines pero es la prima y ayudó a poner el saloncito. A la noche, rejas; de día, las cámaras encendidas; y siempre alguien mirando la caja, sentado al lado de la caja.

No hay modo de desatender el polirubro. No hay a quien dejárselo. Con un kiosco así no hay lunes de paddle, ni asado el sábado, ni el viajecito al campo un finde largo. Acordarse de comprar masitas, las latitas, las que tienen envase retornable. Cerrar la caja. Calcular el saldo. Ufff.

Mauri, éste Mauri, cuando manejaba el club (es inolvidable aquella cara) creyó que podía sentirse dueño, y Carlos Bianchi lo dejó sentado, pintado, con la sonrisa helada de galancete medio petimetre, casi cajetilla. Solito su alma. Debió entender entonces que estos sitios, a los que se accede por votación, tienen eso: uno no es el dueño sino que uno es el que atiende el negocio de otros. Todos son mayoristas en el polirubro, el que vende al menudeo es él. A toda hora. Lo que pidan.

Está ese viejo proverbio que avisa que no enciendas un fuego que no te sientas capaz de apagar.

Está el problema con la prima que, todas las veces que puede y de todos los modos posibles, dice que el papá de Mauri es ladrón, acaso jefe de los ladrones y, sin que quede duda alguna, un corrupto. Es familia. Qué cosa.

Estan los dueños de los votos, los del Grupo Sofía. Schiaretti. Vidal. Rodríguez Larreta, éste último no escribe las Glorias de Don Ramiro, pero sabe cómo moverse entre palacios.

Es difícil escapar de la condena. Ese es el punto, se vive el trabajo como una condena. El padre mismo le aconsejó (y lo contó) que no se metiese en el polirubro que es absorbente, tiránico, esclavizante, muy ingrato.

Siempre un cliente, siempre el timbre que suena, siempre las luces encendidas.

Los proveedores que quieren lo suyo. Los mayoristas que exigen el pago. Son todos aprovechados, algunos son directamente estafadores, pero son los que hay, los que están.

Las cuentas no han sido su fuerte porque siempre supo cómo gastarla y ahora recita que no puede gastar si antes no entran los mangos en la caja. Recita y recita. Muchos se dan cuenta que recita para aprenderlo porque la verdad, la verdad, nunca supo que era medirse en los gastos. Ahora sí.

Tocan el timbre los vecinos del inquilinato. Los pibes de la villa, con los mocos colgando, un asquete. Esos tres fascinerosos que detuvieron el auto son peligrosos, no está Escobar Gaviria pero él sabe, porque le contaron, que hay barrios enteros donde la beneficencia la hacen ellos, los que venden el paco, la yerba, los cristales, todo. Las rejas lo salvan y que la ganancia por los masticables es menos que por el gramo. No piensan quitarle el negocio porque no es negocio.



La dueña anterior del kiosco se robaba todo para su familia, pero el localcito estaba siempre abierto, había música, luces, parecía una joda. "Tenés que parar eso", le decían los amigos. Nunca supo cómo. "Se están robando todo, comen los chocolates más caros y hay días que se llevan todas las gaseosas. No devuelven los envases. Un despelote. Tenés que pararlo. Andá y ponete vos".

Él dijo que sí porque parecía fácil, todos le decían que lo iban a ayudar. Debió consultar con Bonavena. Sonaba la campana y quedaba solo. O con Discépolo, que sabía que iban a estar resecas las pilas de todos los timbres que fuese a tocar, "a apretar", decía 'Mordisquito'.

En la escuela, las que eran de piñas las arreglaban sus amigos y las que eran de colecta él ponía la plata. Era fácil ser el jefe de la barra. Ser el encargado del polirubro no es fácil. Hay días que no sabe que hacer y todos se dan cuenta.

Tiene que hablar con todos los clientes y no sabe hablar bien en castellano, tiene que aprender a hablar despacio y que le entiendan. Desconfían de los ojitos claros. El no era del barrio y eso es fundamental. Conocer el lugar. Saber quienes son los buenos y quienes los malos. Los muy buenos, los menos malos. Su prima, la gorda, le arma líos con algunos amigos y se manda los chocolatines como si nada. En fin.

No puede cerrar, se siente como el que está tapando con un dedo el agujero de la pileta. Si se saca el dedo se inunda todo.

Los amigos se van de joda y él, nada. "Ya vas a poder", le dicen. Su viejo no le da bola y va para el geriátrico, la familia de su vieja lo cree un tanito bruto. Se siente peor que la señorita de San Nicolás: no sabe coser, no sabe bordar y no sabe abrir la puerta para ir a jugar. Parece que estuviese en el sillón del dentista, que le decía "aguantá, aguantá que te la saco, que si no es peor…"

Se mira al espejo y se ve con más canas, más arrugas y lo único que aprendió es que no se debe gastar lo que no se tiene en la caja, pero esa no es su vida. Nunca lo fue.

"Mantenete firme que si fallás vuelve la fulana le dicen…" y la verdad que lo piensa y lo piensa y tienen razón, pero él no nació para atender un polirubro. Él no se siente empleado de nadie. Ese es el problema.

Nadie se lo va a quitar hasta el fin de 2019. Parece una pesadilla. Es un trabajo agotador. Demasiado. Si sabía no agarraba. Sabe que ya es tarde.