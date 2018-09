Carbap y el ajuste: No es "equitativo" y el Gabinete "no disminuye el gasto"

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) se quejó este miércoles (5/9) por la decisión del Gobierno nacional de reinstalar las retenciones a las exportaciones. La entidad dijo que "se vuelve a insistir con recetas que no han funcionado". Además, criticaron que el “esfuerzo” que pidió Mauricio Macri no es “equitativo” entre los actores económicos y que los cambios de Gabinete no significan un “ahorra” y que “no se disminuye el gasto”.

