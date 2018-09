Nueva York: Aterrizó avión con 19 pasajeros con síntomas de gripe

Un vuelo de Emirates Airlines que había partido desde Dubai aterrizó hoy en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y fue puesto en cuarentena, luego de que 19 de sus 521 pasajeros reportaran sentirse mal.

El vuelo 203, un Airbus A380, aterrizó a las 9.18 de la mañana, tras 14 horas de vuelo.

Inicialmente había trascendido que que 2 pasajeros masculinos presentaban fiebre extremadamente alta y alrededor de 100 pasajeros estaban tosiendo "sin parar", información que había provisto el el piloto, según ABC News. Luego, la empresa Emirates Airline confirmó que 10 pasajeros del vuelo 203 estaban enfermos y estaban siendo atendidos por las autoridades de salud estadounidense.

Finalemnte, el secretario de prensa del alcalde de Nueva York, Eric Phillips, confirmó que 19 peronas habían presentado síntomas de enfermedad, de las cuales 10 habían sido llevadas al hospital y 9 se habían negado a recibir atención médica.

Las autoridades de salud están llevando a cabo exámenes para determinar la causa del malestar, mientras que los síntomas apuntan a la gripe.

All the passengers are off and have been evaluated. 19 sick. 10 to hospital and 9 refused medical attention. Health officials are processing tests now to determine the cause. Symptoms still pointing to the flu. https://t.co/ZWURgb68bJ — Eric Phillips (@EricFPhillips) 5 de septiembre de 2018

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority. — Emirates Airline (@emirates) 5 de septiembre de 2018

10 sick people off the plane and heading to Jamaica Hospital. Health officials taking others off one by one checking for symptoms. About 40 cleared and going to customs. A few others showing symptoms and being held for treatment and possible transport to hospital. https://t.co/6X0445ivXy

— Eric Phillips (@EricFPhillips) 5 de septiembre de 2018

Phillips indicó que si bien el avión partió desde Dubai, aparentemente algunos de los pasanjeros enfermos habrían venido desde la Meca antes de embarcar en Dubai. La Meca está experimentando un brote de gripe. Presunciones iniciales apuntan a eso como una posibilidad de origen del malestar en algunos pasajeros.