Indignación: Bariloche quiere cobrar $500 más por cada estudiante

El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Bariloche, Hugo De Barba, se mostró indignado por la decisión del municipio de cobrar una tasa al turismo estudiantil, entendiendo que esto traerá menos público.

En el marco actual de crisis nacional, De Barba consideró que "el argentino no va a poder viajar más al interior de la Argentina ni al exterior, porque va a haber un achicamiento del turismo y nosotros exacerbamos ese achicamiento cobrando cosas que en otros lugares no se cobran", en alusión a la Ecotasa y a esta intención de que los egresados paguen.

"Por un lado estamos los operadores turísticos, viendo qué podemos hacer para que venga más gente y por el otro está el gobierno viendo qué más puede cobrarle. Ahora quieren que cada estudiante pague 500 pesos, es un disparate, hacemos las cosas a contramano", analizó.

Según el diario local ' El Cordillerano' , se quejó además de que "el intendente no nos dice qué quieren hacer con esos 500 pesos por estudiante. Y no puede cobrar el municipio un impuesto, que me digan qué servicio le vas a mejorar al estudiante".

Según el empresario, "hoy no queda otra que ajustarse, porque el gasto municipal está exagerado y lo están direccionando mal. No puede ser que el 80% de los ingresos vayan al pago de personal y que no se hagan obras. Por eso se inventan nuevos impuestos. Yo lo que creo es que se aumentaron las tasas municipales, se estiraron todo lo que pudieron. Cuando no dieron más, se le cobra a los de afuera".

Por otro lado, recordó que el dólar llegó a los $40, por lo que se viene "un año y medio complicado, no veo otro camino, hay que ajustarse y hacer las cosas. La gente tiene mucha necesidad, pero tiene que haber una contraprestación".