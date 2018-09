La ONU le pidió al Gobierno que suspenda la extradición de Jones Huala

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó que se suspenda el trámite de extradición de Facundo Jones Huala, luego de que la defensa del dirigente mapuche denunció la violación de pactos internacionales civiles y políticos.



El Comité de Derechos Humanos de la ONU le requirió al Gobierno que no se lleve adelante el proceso mientras 18 expertos independientes examinan el caso. Sonia Ivanoff, abogada del dirigente mapuche, realizó una presentación ante el organismo internacional días atrás, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmó su extradición a Chile.



En el país vecino se juzgará al referente de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) por los delitos de incendio a la propiedad y tenencia ilegal de arma de fuego. Tras la resolución del máximo tribunal de justicia, Jones Huala fue trasladado nuevamente a la cárcel de Esquel.



Según el comunicado de la ONU, los expertos -de acuerdo a la denuncia presentada por la abogada- analizarán tres artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: el 7; 14 y 27. El primero establece que "nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes". La abogada cree que ese "es un peligro latente" en Chile, como determinó el Comité contra la Tortura en una visita a ese país el 9 de agosto de 2018.



El segundo artículo retenido por los expertos estipula que “todas las personas son iguales ante los tribunales”. La letrada sostuvo que este principio fue violado por las autoridades judiciales de Chile y Argentina y que el dirigente mapuche es un "perseguido político".



El último de los artículos mencionado por la abogada exhorta a los países en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, "a no negar a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en comunidad con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, y a emplear su propio idioma".



En este sentido, el Comité le pidió información sobre el caso al gobierno argentino para iniciar el proceso de análisis de la situación.



“En aquel momento presenté una denuncia firmada por Facundo de puño y letra ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, por la violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Argentina y es parte del bloque constitucional de nuestro país y ahora nos informaron que fue admitida”, dijo Ivanoff en diálogo con La Izquierda Diario.



“Argentina no puede desconocer esto porque ratificó los pactos internacionales en que se basan estas decisiones, no pueden pasar por encima de la jurisprudencia internacional”, agregó. El sábado 25 de agosto, menos de veinticuatro horas después del fallo del Máximo Tribunal, Jones Huala había vuelto a ser detenido en un violento procedimiento mientras cumplía el arresto domiciliario en casa de su abuela en Esquel, y fue trasladado al penal federal de esa ciudad.



“Acá planteamos la violación de los artículos 7, 14 y 27 de ese pacto, dos expertos internacionales han admitido la denuncia mientras analizan la acción urgente, y solicitan al estado parte, es decir a Argentina, que mientras eso sucede suspenda la extradición de Facundo Francisco Jones Huala. Si existieron violaciones como estamos denunciando no debe proceder la extradición. Entendemos que el hecho de que el Comité por los Derechos Humanos haya admitido la denuncia es porque ha encontrado elementos sólidos y suficientes para indicarle al Estado para que no sea extraditado por el momento el lonko”, agregó Ivanoff.



La Corte Suprema había confirmado, por unanimidad, la resolución por la que el detenido líder Facundo Jones Huala sería extraditado a Chile, para ser juzgado por los delitos de incendio y tenencia ilegal de arma de fuego. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, de forma conjunta, rechazaron los diferentes recursos y argumentos presentados por la de defensa de Jones Huala que se oponían a la extradición.