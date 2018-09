"Creé en algo, aún cuando eso signifique sacrificarlo todo", dice el nuevo spot de la marca Nike. Por detrás, la mirada es la de Colin Kaepernick, uno de los atletas que forma parte de esta campaña que conmemora los 30 años desde el aniversario del eslogan icónico de la marca: 'Just do it' (sólo hazlo).

Kaepernick es un jugador de fútbol americano -antiguo quarterback de los 49ers de San Francisco- que se convirtió en símbolo de la protesta contra el racismo cuando comenzó a apoyar la rodilla en el suelo durante el himno nacional, previo a los partidos, en rechazo de la violencia policial contra los negros y otras injusticias en USA.

Tras concluir la temporada 2016, Kaepernick dejó de competir en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, según sus siglas en inglés). El jugador presentó una demanda contra la NFL por haber presuntamente confabulado para mantenerlo fuera de la liga debido a sus protestas.

Conocida la historia del atleta, es fácil enmarcar la frase "Creé en algo. Aún cuando eso signifique sacrificarlo todo": por manifestarse contra la violencia policial contra los negros, Kaepernick perdió todo, o al menos su lugar en la NFL.

Sus críticos, incluido el Presidente, Donald Trump, proclaman que lo que hizo fue una falta de respeto a su bandera y a su país.

El nuevo anuncio publicitario de Nike impulsó a algunos de estos críticos o postear videos en redes sociales quemando o destruyendo sus zapatillas Nike, u otras prendas de la marca.

Our Soundman just cut the Nike swoosh off his socks. Former marine. Get ready @Nike multiply that by the millions. pic.twitter.com/h8kj6RXe7j — John Rich (@johnrich) 3 de septiembre de 2018

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4 — Sean Clancy (@sclancy79) 3 de septiembre de 2018

Muchos otros usuarios se burlaron del boicot, proclamando que lo único que estaban haciendo los que subían ese tipo de video era brindar publicidad gratuita a Nike.

You burning your Nike gear costs Nike nothing, & gives them free advertising.



They are going to sell more to others because of the campaign.



You think a multi billion dollar company didn't study the cost/benefit fallout before launching the campaign?



Lol.#NikeBoycott — Benjamin Allbright (@AllbrightNFL) 4 de septiembre de 2018

#NikeBoycott Increíble que algunos americanos encuentren ofensivo que los jugadores de football americano se arrodillen durante el himno pero no les moleste que usen su bandera como calzón. pic.twitter.com/zsrpzTGhfN — Karla Vertiz (@karlivertiz) 5 de septiembre de 2018

#Nikeboycott ? Vídeos de hillbillies white trash quemado productos y calzado de la marca de la paloma, todo en un intento muy pobre y patético de mostrarse nacionalistas y sobre todo ofendidos. Realmente nada grave. — Oscaño (@elhijodetigre) 4 de septiembre de 2018

La gente que está a favor del #NikeBoycott es subnormal, a parte de racista, aunque eso ya se entiende sabiendo que el boycott es por iniciar una campaña con un jugador que desafió el patriotismo de USA y dejo en evidencia su racismo pic.twitter.com/uPxz0mAzKM — COCOMAN900 (@CocoPainkiller) 4 de septiembre de 2018

El portal Vox cree que nada de lo que sucede puede ser sorpresa para Nike, una firma para la que probablemente trabajen muchos especialistas en marketing.

"El riesgo de una respuesta negativa fue sin duda atendido antes del contrato, lo que deja en claro que Nike cree que la recompensa por esponsorear a Kaepernick es más grande que el costo", escribió Alex Abad-Santos del portal Vox. "Que el anuncio se haya vuelto parte de la conversación nacional a los minutos de su lanzamiento significa que ya ha funcionado, y cualquier golpe mínimo que las acciones de Nike pueden haber recibido poco después, será compensado por la atención a largo plazo que la marca ha recibido."

El comentario se refiere a reportes de que el anuncio hizo caer un 3% el valor de la compañía. Hasta el tuitero (y Presidente de USA), Donald Trump, twitteó al respecto: "Al igual que la NFL, cuyos ratings han caído mucho, a Nike la están matando con ira y boicots. Me pregunto si tenían idea de que pasaría esto. Con respecto al NFL, me cuesta mirarlo, y siempre me costará, hasta que apoyen nuestra bandera!"