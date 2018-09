Dardos cruzados: De Caputo en Ipanema al kirchnerismo "detrás de los saqueos"

Dos noticias separadas pero que, unidas, dan una imagen de lo que se vive en la Argentina de la tristemente célebre "grieta". Lo que podría sintetizarse como la 'Argentina de las acusaciones cruzadas'. Mientras desde el macrismo acusan, sin dar nombres, al kirchnerismo de estar "detrás de los saqueos", desde el kirchnerismo viralizan en las redes sociales unas fotos de Luis Caputo vacacionando en Ipanema como si fueran actuales (aunque se desconoce con certeza cuál fue la fecha del descanso del titular del Banco Central).

Fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien vinculó al kirchnerismo con los intentos de saqueos. Según la funcionaria, hay "políticos importantes" en redes de WhatsApp que promueven estos hechos delictivos, pero no dio nombres.



"Cuando hay alguien que es parte del problema y no de la solución, lo denunciamos. Hoy hicimos dos denuncias sobre dos redes de Whatsapp donde creemos que hay dirigentes políticos importantes, que son los que están manejando estas cosas. Ya lo vamos a decir cuando lo sepamos", dijo Bullrich.

Pero luego acusó directamente a los K: dijo que detrás de los grupos que promueven saqueos siempre encuentran “algún referente del kirchnerismo”. Esta es una durísima acusación, por ahora, sin pruebas.

Del otro lado, el kirchnerismo se encuentra difundiendo en Twitter unas imágenes de Luis Caputo tomando sol en la playa de Ipanema. Las presentan como si fueran actuales, cuestionando qeu el titular del BCRA esté de vacaciones en plena crisis cambiaria.

Hoy, las reservas cayeron a U$S 51.443 millones. Netas de depósitos, apenas U$S 23.000 millones. ¿Puede ser cierto que Caputo, en medio de esta crisis brutal, se haya ido de vacaciones? pic.twitter.com/G7prlc9pbw

No puedo creer que sea cierto.

No puedo dejar de pensar en que nosotros no podemos dormir hace meses. https://t.co/oQmf8UXsHs