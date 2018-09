Intendentes fueron a la Rosada (pero Macri no los recibió)

Un nutrido grupo de intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezados por la jefa comunal de La Matanza, Verónica Magario, concurrieron esta tarde hasta Casa Rosada para solicitar a Mauricio Macri que los atienda y restituya el Fondo Sojero. Sin embargo, no fueron recibidos por el Presidente y tuvieron que dejar el documento en la mesa de entrada.



Cabe destacar que previo al decreto presidencial que lo dio de baja, el Gobierno nacional debía transferir a las provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación de la soja.



"Como usted sabe, los recursos del mencionado Fondo constituyen un pilar fundamental para la realización de obras con alto impacto social, educativo y productivo en todos los municipios de la República Argentina", afirma el documento que entregaron en la Casa Rosada.



"Queremos hablar de eso y de la situación por la que están pasando los municipios", sostuvo Magario, en declaraciones a la prensa en la puerta de la Casa de Gobierno. "Aquellos que no tienen asignación universal o los que no tienen un plan social y han perdido su trabajo quedan desampados. ¿Qué hacemos con ellos?", preguntó



La jefa comunal aseguró que el Fondo Sojero significa "un recorte" que afecta "a la gente" en medio de una "situación de crisis". Magario dijo que en este contexto, los jefes comunales necesitan "más fondos" para hacer frente a "situaciones complejas" relacionadas con "el hambre" y "el trabajo".

Previamente, los intendentes realizaron hoy una presentación en el Juzgado Número 3 Federal Contencioso Administrativo para que la Justicia restituya mediante una medida cautelar el Fondo Federal Solidario, que fue eliminado por Macri mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia.