Tremendo 'blooper' en vivo de una conductora de C5N (Video)

La periodista Mariela Fernández intentó realizar una pirueta con la bicicleta, en pleno estudio de 'Mañanas Argentinas' (C5N) pero algo salió mal y cayó al suelo.

"Cuando te hacés la cool y no te sale", escribió, con humor, junto al video de la fuerte caída.

La periodista estaba andando en bicicleta adentro del canal y luego de varias vueltas intentó hacer un truco, pero no le salió y eso derivó en un fuerte golpe tras volar por el aire.



"Esaaaa, empiezo de a poquito a tirar magia lo que pasa es que me olvidé de ponerme las zapatillas", comenzó diciendo la conductora mientras recorría el estudio ante la atenta mirada de sus compañeros de trabajo, entre quienes se encontraban Guillermo Favale y Barbie Simons.



"No puedo, no puedo sin zapatillas y quiero levantar la bici, la quiero colgar", aseguró entonces Fernández luego de dos intentos fallidos. Y luego se produjo el fuerte golpe. Afortunadamente, no tuvo que lamentar heridas.