House of Cards: ¿Frank Underwood está muerto en la próxima temporada?

El actor que interpretaba a Underwood pudo haber sido desvinculado de la producción por los escándalos en los que estuvo envuelto: fue denunciado por acoso sexual. Desde que esto sucedió, los fanáticos de la serie vivieron tiempos de incertidumbre, ¿qué pasaría con el personaje?

Parece ser que Netflix, dos meses antes de que la nueva temporada llegue a la plataforma, dio la respuesta: Frank Underwood, quien fue presidente de Estados Unidos en la ficción y el protagonista de House of Cards, estaría muerto.

You should have known. pic.twitter.com/UFGplyDSY1