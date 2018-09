Las primeras imágenes de Captain Marvel, la nueva heroína

Ya se habían filtrado imágenes, pero nada como lo que se conoció hoy. La actriz ganadora del Oscar viste un traje azul, rojo y dorado, con el que se pone en la piel del personaje creado en 1969. Además, se publicaron algunos adelantos sobre lo que será la película.

En principio, Captain Marvel no será una película de orígenes. Se trata de la primera vez que la heroína aparece en la pantalla grande en una película ambientada en la década de los noventa.

Captain Marvel se estrenará el 8 de marzo de 2019, bajo la dirección de Anna Boden y Ryan Fleck, siendo Boden la primera directora del Universo Cinematográfico Marvel.

La revista estadounidense Entertainment Weekly fue la encargada de difundir las esperadas imágenes: "No puede evitar ser ella misma", le dice Brie Larson a la entrevista publicada en la revista. "Ella puede ser agresiva, y puede tener un temperamento, y puede ser un poco invasiva. También es rápida porque es la primera en salir y no siempre espera órdenes. Pero el no esperar órdenes es, para algunos, un defecto de carácter".

Anna Boden, la directora, también habló sobre el personaje: "Este no es un superhéroe perfecto o de otro mundo o tiene una conexión divina. Pero lo que la hace especial es cuán humana es. Ella es graciosa, pero no siempre cuenta buenos chistes. Y puede ser testaruda e imprudente y no siempre toma las decisiones perfectas por sí misma. Pero en su núcleo, ella tiene tanto corazón y tanta humanidad, y todo su desorden".

Argumento

Se trata de la historia de la mujer Carol Danvers, que se convertira en la superheroína la "Capitana Marvel", una de las más poderosas del universo cuando la Tierra queda atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas.

Se trata de una historia que sucede en los noventa, un período nunca antes presentado en el Universo Cinematográfico de Marvel.

