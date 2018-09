Twitter y Facebook en el Congreso de USA: "Fuimos lentos"

Representantes de las dos redes sociales más ustilizadas en Estados Unidos y en el mundo hablaron frente a los legisladores y reconocieron errores, cuando faltan dos meses para las próximas elecciones del país. Según Jack Dorsey, director general de Twitter, y Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook, las plataformas están ahora mejor preparadas para los comicios que se vienen.

Hablaron sobre lo que sucedió en las elecciones pasadas, cuando el actual mandatario, Donald Trump, alcanzó la presidencia: “Fuimos demasiado lentos en identificarlo y demasiado lentos en actuar, la injerencia fue completamente inaceptable”, reconoció Sandberg. “Esto no es una plaza pública sana”, añadió Dorsey, “y asumimos la responsabilidad completa de arreglarlo”.

Los miembros del comité del senado les pidieron que definan "red social": Dorsey, dijo “una plaza pública”. “Fomenta y aloja conversaciones”, explicó, “pero también entraña riesgos”. “Nos vimos mal equipados para la inmensidad de los problemas que detectamos. Abuso, acoso, ejércitos de trolls, propaganda a través de bots, campañas de desinformación… esto no es una plaza pública sana y asumimos la responsabilidad completa de arreglarlo”, dijo el CEO de Twitter.

Sandberg fue consejera de la administración de Clinton, por lo que tiene experiencia en la política. Dorsey, por otro lado, tenía una actitud más tímida. Ambos mencionaron medidas que están poniendo en marcha para que no se repitan los mismos errores que en el pasado.

El gran ausente: Google también fue invitado al Congreso, pero no se presentó. el senador republicano Marco Rubio calificó de “arrogante” la declinación a la invitación por parte de la compañía.

No es la primera vez que, desde las compañías, se realiza un viaje a Washington para dar explicaciones, sino la cuarta. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, se sometió a 10 horas de interrogatorio en dos días del pasado mes de abril, por las investigaciones que lleva adelante la Justicia estadounidense sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

Sin embargo, la preocupación de los legisladores no fue calmada: ”Todavía hay mucho trabajo por hacer. Y soy escéptico sobre que, finalmente, sean ustedes capaces de responder a este desafío por su cuenta. El Congreso va a tener que actuar”, resumió el senador demócrata Mark Warner. “La era del salvaje oeste en redes sociales se va a acabar. Adónde vamos desde aquí es una pregunta abierta”.

Las nuevas medidas de Facebook: "Hemos eliminado cientos de páginas y cuentas involucradas en un comportamiento no auténtico coordinado lo que significa que engañaron a otros sobre quiénes eran y qué estaban haciendo. Cuando los malos actores intenten usar nuestro sitio, los bloquearemos", explicó la ejecutiva.

Desde Twitter, por otro lado, reconocieron que no es fácil: "El abuso, el acoso, los ejércitos de 'trolls', la propaganda a través de robots y la coordinación humana, las campañas de desinformación y las burbujas divisorias de filtros: esa no es una plataforma pública saludable", dijo el CEO. "Los cambios requeridos no serán rápidos ni fáciles", admitió Dorsey, "hoy nos comprometemos con la gente y este comité a hacerlo abiertamente".

El caso

Cambridge Analytica es una empresa que fue contratada por la campaña de Donald Trump para las elecciones de 2016. Supuestamente, se dedican al "microtargeting conductual", así como también al "apoyo a campañas políticas" y "soporte digital".

Lo que sucedió fue que algunos medios denunciaron que Cambridge Analytica trató de influir en los votantes de Estados Unidos usando información recopilada de 50 millones de usuarios de Facebook.

¿Y las acciones?

Luego de lo acontecido en el Congreso de USA, las acciones de Twitter y de Facebook descendieron. Las empresas "contagiaron" a otras como Amazon, Netflix y Alfabet (la matriz de Google).

Los números: Facebook (-2,33%), Apple (-0,65%), Amazon (-2,19%), Netflix (-6,17%) y Alphabet (-1,01%), la matriz de Google, así como Microsoft (-2,88%) y Twitter (-6,06%).