¿Trump contra el periodismo? Tildó a Woodward de mentiroso

Donald Trump tiene más de 54,2 millones de seguidores en su cuenta de Twitter y suele ser muy activo en la red social. Ahora, se enfrentó contra el famoso periodista al compartir comunicados del secretario de Defensa, Jim Mattis, y el jefe de Gabinete, John Kelly, que desmentían las aseveraciones del libro del periodista.

Además, "colgó" en su cuenta el comunicado oficial de su portavoz de prensa Sarah Sanders, que indica que "el libro no es nada más que una historia inventada". Y también publicó declaraciones virtuales propias: "Se lo inventó todo para dividirnos", acusó Trump a Woodward.

"¿No es una vergüenza que alguien pueda escribir un artículo o un libro, con historias totalmente inventadas y realizar un retrato de una persona que es literalmente lo opuesto a los hechos, y salir airoso sin castigo o coste. No sé por qué Washington no cambia las leyes de difamación?", retrucó el mandatario en la plataforma.

Isn’t it a shame that someone can write an article or book, totally make up stories and form a picture of a person that is literally the exact opposite of the fact, and get away with it without retribution or cost. Don’t know why Washington politicians don’t change libel laws?