Devaluación y alto impacto en la inflación: Una maldición argentina

La Argentina se encamina a finalizar el año con una inflación del 42%, de acuerdo a estimaciones del ministerio de Economía que los analistas privados convalidan. La raíz de la disparada es la incesante devaluación del peso que ya transita el orden del 100% desde que arrancó el año.

Un dato preocupante es que ese pase a precios -denominado en lenguaje técnico como pass through- es mucho más intenso en la Argentina que en el resto de los países de la región que sufrieron la depreciación de su moneda.

En eso se enfocó un trabajo del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires que concluye que la Argentina tiene un pass through elevado en comparación a países vecinos.

Por ejemplos, se citan los casos de Brasil y Colombia que devaluaron su moneda en un promedio del 40% pero la suba de precios fue del 10 y el 5% respectivamente. Lo mismo sucedió con Chile y Perú, que ese mismo año sufrieron una devaluación de sus monedas de 15 y 12%, pero su inflación fue en promedio de 4 y 3%.

"En estas economías, devaluaciones de un 30% o 40% implican subas de precios relativamente bajas", remarca Santiago Cestero, quien encabezó el estudio del IIEP, consigna el diario El Cronista Comercial.

"El problema del pass through elevado no es un fenómeno específico de nuestro país. La mayoría de las economías de la región, por no decir todas, lo han padecido durante décadas. El punto es que estas han podido solucionarlo, y nosotros no", agrega Cesteros.

¿Cuál es el problema de la Argentina, que -por caso- devaluó un 30% su moneda en 2014 pero tuvo una inflación cercana al 40%?

Según Martín Alfie (Radar), el tipo de cambio impacta más en los precios en Argentina que en otros países porque tenemos un entorno inflacionario elevado, la credibilidad del BCRA y su esquema de política monetaria es bajo y tenemos una economía bimonetaria y referenciada en el dólar. “El peso no es considerado una moneda de reserva de valor”, explicó en declaraciones al portal Motor Económico y agregó que “las recurrentes crisis externas terminan con una fuerte devaluación del peso”.

Gabriel Caamaño Gómez (Ledesma) explicó, en dialogo con El Economista, que en las comparaciones entre diversos países suele haber distintas canastas de bienes con distinto componente de bienes transables. “De acuerdo a la forma en que se mida puede haber distintos pass-through y es relativo a las canastas de consumo tomadas”, opinó y agregó que, en el caso de Argentina, el componente transable es alto por la lógica de su producción.

Para Martín Kalos (EPyCA), el pass-through es más alto en Argentina por una combinación de factores. “Algo coyuntural que influye es la ya elevada inflación que tenemos, que amplifica la volatilidad producida”, indicó y agregó que “Argentina tiene una economía con precios muy dolarizados por la propia estructura productiva: el país exporta alimentos y producciones sustitutas de ellos que impactan de lleno”. Además, agrega, hay precios directamente dolarizados como las propiedades.

“La combinación de exportaciones, importaciones, precios atados al dólar y precios directamente dolarizados genera que el pass-through sea más alto porque el impacto en los precios es más directo”, opinó Kalos.

¿Cuál es la solución? Para Cesteros, del IIEP, la receta qe logró cortar con el fenómeno de alto passthrough en las economías vecinas fue la aplicación de metas de inflación, pero en contextos de macroeconomías estables. "En todos los casos de la región, las metas de inflación fueron impuestas por los bancos centrales después de varios años de caída de la inflación", dijo.