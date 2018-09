Moyano: "Según allegados, Macri tiene ganas de rajarse"

El camionero Hugo Moyano disparó contra el presidente Mauricio Macri por la falta de reacción en estos momentos de tanta incertidumbre económica: "El presidente no tiene noción de la responsabilidad que tiene. Yo creo que es un hombre que está, realmente, muy incómodo en la situación en que está y, según algunos allegados, más que incómodo, tiene ganas de rajarse".

En este sentido, agregó: "Estos (los miembros del Gabinete) son niños bien que no están acostumbrados a que nadie les contradiga nada”.

Las fuerte declaraciones se dieron en el marco de una reunión con intendentes de la Provincia de Buenos Aires que ayer (5/09) fueron hasta la Casa Rosada para ser recibidos por el mandatario pero le fue negado el ingreso.

"Hoy vinimos a reunirnos con el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano. El estado de la situación social, la falta de trabajo y la suba de los alimentos nos preocupa mucho. La Justicia debe invalidar los decretos de Macri que recortaron asignaciones familiares y fondo sojero", comunicó la jefa comunal de La Matanza Verónica Magario.

La fuerte devaluación de los últimos meses está generando situaciones de mucha tensión. Cacerolazo, robos organizados con menores de edad, paros de docentes, tomas en las universidades nacionales, paro general para el 25 de septiembre y marchas en distintos puntos del país contra tarifas y aumentos en general están generando caos en los centros urbanos.

Por caso, Polo Obrero interrumpió el tránsito en 9 de julio y Corrientes durante el mediodía de este 6/09 en reclamo de "trabajo genuino y aumento salarial".

A su vez, la multisectorial 21F, que lideran Moyano y Gustavo Vera, junto a las organizaciones sociales, se dirigieron a la delegación de ENARGAS Rosario contra el aumento de gas que regirá a partir de octubre entre el 30 y 60 por ciento.

“Queremos decirle al gobierno nacional que no quite los subsidios, que no elimine la tarifa social y oponernos a la dolarización de la tarifa de un servicio público. Porque a fines de mayo ya nos movilizamos y realizamos un multitudinario acto en las puertas del ENARGAS antes que lleguen las facturas impagables por los fríos del invierno. Pero ante la insensibilidad del gobierno nacional que no ve ni escucha los reclamos de los trabajadores y los más humildes, y que afecta también a la clase media y ante un nuevo intento de aumento que vamos a volver a manifestarnos”, afirmó Nicolás Del Mastro de la Alameda y coordinador en la Multisectorial 21F Rosario.

“Estamos llamando a todos los usuarios y afectados por este tarifazo y ante la situación económica y social que se agrava aún más tras la mega devaluación de la semana”, concluyó el integrante de la Alameda y coordinador de la Multisectorial 21 F rosarina.