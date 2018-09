Maxiconsumo prometió no aumentar sus productos en relación al dólar

El presidente de Marolio y propietario de Maxiconsumo, Víctor Fera reclamó la colaboración del Gobierno nacional y las grandes cadenas de supermercados para que la corrida cambiaria deje de traducirse en las góndolas. En este contexto denunció este jueves (6/9) que “el mecanismo de corrupción con la comida es tan grande como el de la obra pública”.

En declaraciones a La Once Diez/Radio de la Ciudad, el supermercadista opinó sobre la idea del oficialismo de limitar los precios de la canasta básica: “Eso sería entrar en el mayor de los errores porque podría haber desabastecimientos, sobreprecios y podría entorpecer todo el funcionamiento normal, es inexacto, no puede suceder. Lo que sí podría hacer el Presidente, la secretaría de Comercio, es trabajar con inteligencia”.

Entonces, propuso que “hay que fomentar la competencia, tenemos que dividir las góndolas y terminar con la cartelización, producción es lo que sobra”.

Fera, además garantizó que “mi empresa tomó un compromiso, primero que todo, abastecer el mercado, y segundo todos los productos que nosotros producimos no van a subir en relación al dólar, así nuestra compañía no tenga utilidad por un año, Maxiconsumo está comprometido a eso. Esto es una resolución que tomamos por esta gran crisis que pasó. Las cadenas de supermercados no toman esos compromisos, no veo que lo hagan las grandes compañías, mientras que ellos están detrás de un escritorio nosotros tenemos abiertas las puertas”.