Verna reveló que tiene "cáncer extendido" y se baja de la reelección

El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, reveló este jueves (06/09) que padece cáncer y por eso no buscará la reelección, algo que se daba por descontado. Además, anunció que pedirá licencia para tratar la enfermedad.



"Quédense tranquilos mis adversarios políticos porque no voy a ser candidato a ningún cargo electivo; ni nacional ni provincial", anunció el mandatario visiblemente conmovido, en conferencia de prensa.



"Lo que era un cáncer de próstata ha devenido en una extensión de la enfermedad, tengo parte de los huesos tomados", detalló el mandatario provincial.



Verna agregó que esta situación lo motiva a ocuparse de lleno al tratamiento de la enfermedad el cual "sera muy duro", dijo, por lo avanzado del caso.



"Creo que puedo ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo y pelear contra el cáncer, pero no puedo ejercer la totalidad del Poder Ejecutivo, pelear contra el cáncer y conducir un proceso electoral", señaló.



Verna reveló que la enfermedad avanzó y tiene "parte del fémur, algunas costillas y ganglios" tomados "lo que hace que sea una pelea dura con un tratamiento intensivo y riguroso".



Además, contó que tras los estudios que le realizaron ahora sus médicos están avaluando el mejor tratamiento y que durante ese proceso –que puede llevar semanas– se pedirá licencia.



"Espero poder seguir siendo titular del Poder Ejecutivo en la medida que la enfermedad o el tratamiento no interfiera con mi cumplimiento como gobernador", concluyó.



En la parte política, esta situación pone en crisis al peronismo provincial e instala pre-postulaciones diversas. Ante una consulta de El Diario de La Pampa, Verna dijo que "sería inteligente que el peronismo tuviese un candidato, pero va a ser difícil", admitió.



El jefe del Ejecutivo se reunirá con el presidente del PJ, Rubén Marín, este viernes. Así lo confirmó cuando se le preguntó si había dirigentes que estaban al tanto de la situación de su enfermedad, un proceso que se disparó en el último mes.



Verna mantuvo en reserva, al menos en su círculo íntimo, el anuncio que dio este jueves. Parte de su gabinete se enteró de la situación en la propia conferencia de prensa.



También señaló, en el inicio del contacto con el periodismo, que la posibilidad de dar un paso al costado como candidato a la reelección había sido analizada con la idea de "una renovación; lo veníamos pensando porque hay dirigentes jóvenes con experiencia".