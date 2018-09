La recomendación de un Nobel de Economía a Macri

El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, lanzó un consejo para el presidente Mauricio Macri: debería pensar en reestructurar la deuda del país.

"Si eso excluye a Argentina de los mercados internacionales, que probablemente no lo hará, puede que no sea tan malo", sostiene el estadounidense Stiglitz en entrevista con 'BBC Mundo'.

A juicio de Stiglitz, quien fuera economista jefe del Banco Mundial, los errores del pasado de Macri limitan su margen de acción y los costos de las medidas de austeridad que busca imponer podrían ser demasiado grandes sin un reperfilamiento o hasta una posible quita en la deuda.

El economista estadounidense señaló que los ajustes "obviamente ralentizarán la economía e impondrán nuevamente un alto costo en la gente común".

Además, condenó el exceso de estímulo a los capitales especulativos y la baja a las retenciones a las exportaciones sobre las que recientemente tuvo que dar marcha atrás.

El economista analizó la crisis económica argentina, signada por una devaluación del peso que ya supera el 100 por ciento y una subida de tasas de referencia al 60 por ciento, única en el mundo.

El premio Nobel de Economía destacó que ni bien asumió Macri cometió grandes errores. El principal fue confiar “demasiado en la idea de que habría un ingreso de capital de inversión extranjera".

El segundo, acabar con la fuente de ingresos que aportaban las retenciones a las exportaciones. "Cometió un gran error al recortar los impuestos a la exportación, que eran una importante fuente de ingresos, al aumentar el déficit, el monto que tenía que tomar prestado, el costo de los alimentos, y reducir los salarios reales de los trabajadores", subrayó Stiglitz.

Respecto de la excesiva confianza al capital extranjero, aclaró: "Los tipos de interés excesivamente altos atraen capital que viene por algún tiempo y luego se va".

En particular, cuestionó la rebaja de retenciones y la calificó como una "medida que aumentaba la desigualdad" en tanto "reduce los impuestos a algunos de los argentinos más ricos y el precio lo pagan algunos de los más pobres."

"No he seguido todo lo que ha hecho, pero por lo que he visto, ahora subió impuestos a exportaciones como parte de un paquete nuevo. Si lo hubiera hecho originalmente, no estaría en la situación extrema que está ahora", aclaró respecto a la decisión que antes criticaba el presidente y finalmente decidió tomar para responder a la escalada del dólar que superó los 40 pesos.

El lunes pasado, el ministro Nicolás Dujovne anunció que se restablecerían los derechos de exportaciones para todos los sectores por dos años mediante una suma fija del gravamen, en su meta por alcanzar el "déficit cero".

Stiglitz también señaló como "una parte crítica del error" el "enfoque excesivo en las metas de inflación", que el gobierno primero fijó en una meta del 8 a 10 por ciento, que debió recalcular en diciembre a un 15 y luego a un 17 por ciento.

Tras la última corrida del dólar, la inflación esperada para 2018 se elevó al 40% de acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central y el mismo FMI confirmó que se superaría el techo del 32% que se había fijado como condicionante durante el acuerdo stand by suscrito con el equipo económico de Macri en junio.

Para Stiglitz el primer paso sería llevar adelante "un nuevo reperfilamiento" lo que significa "aplazar los pagos inmediatos". "Pero sospecho, dada la magnitud de los errores económicos que se han cometido en los últimos años, que tendría que haber una quita en la deuda", insistió.

Mientras el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne está en Washington renegociando nuevos términos del acuerdo con el Fondo, el premio Nobel recomendó a la comitiva del gobierno prestar atención a "las demandas particulares que impone". "Los errores del pasado fueron una austeridad excesiva, la pérdida de autonomía económica nacional… Hay una enorme lista de condiciones que eran inapropiadas para un país en particular", finalizó.