Chau a la dolarización tarifaria de Aranguren

La tormenta cambiaria en curso quebró la tablita dolarizada de tarifas de gas, y con ello el corazón de la política energética de la Administración Macri legada por el ex ministro de Energía Juan José Aranguren. El shock de tarifazos en la que se basó, que ya había sido cuestionado hace poco por una ley del Congreso, vetada por el Presidente, sirvió para transferirle al consumidor el subsidio con que el Tesoro compensaba a productores, transportistas y distribuidores. Pero la devaluación dejó al descubierto el fracaso de la idea de que reflejara un costo más eficiente de la energía en la cadena de valor. Lo indican las diferencias de casi un 50% en la incidencia que cada sector calcula recargar en los respectivos precios para que finalmente sea trasladado a la factura final. Pero como el nivel alcanzado no da para más en el crítico contexto económico actual y para colmo que el incremento cambiario del 1er período del año se refinanció en 24 cuotas, a pagar desde enero, el gobierno fijó el 30% como límite al aumento que regirá desde octubre. Es al cual se deberán ceñir los protagonistas en las audiencias públicas iniciadas ayer en La Boca. Las discrepancias internas están dadas en la paridad a tomar para ajustar los valores y en el costo financiero, a las siderales tasas actuales, de los plazos de pago entre cada sector interviniente. La mejor demostración de que los tarifazos mejoraron los ingresos de las petroleras pero no la eficiencia, como se había proclamado, es que el fuerte de su performance productiva se genera en los pozos en los que el Estado reconoce subsidios, y que ahora anunció que suprimirá. YPF, endeudada en dólares, quedó al borde del knockout. Salarios que retrocedieron casi 40% en dólares y 10% medidos contra el IPC hoy tienen mucha menos capacidad para absorber tarifas de luz y gas aún más altas, que ya consumían 7,4% del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado y 14,5% de los ingresos laborales del conjunto de los ocupados, según el último cálculo de CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina), dependiente de la CTA.

Por RUBÉN CHORNYPeriodista. Columnista de Urgente24. Jueves 06 de septiembre de 2018 20:42 hs