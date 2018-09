Cuando el peronismo enciende una hoguera para el vecinalismo

El federalismo no se expresa en la Argentina a través de los grandes partidos políticos históricos. La Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista -a través de sus múltiples expresiones-, siempre resultaron o funcionales o promotores del unitarismo político. Tanto la UCR como el panperonismo apostaron históricamente por estructuras verticales en las que los vecinalistas son incómodos compañeros de la política.

En el siglo 21, la crisis de las grandes estructuras partidarias incrementó el vecinalismo en algunos distritos electorales más que en otros. Por ejemplo, en la Provincia de Entre Ríos, luego de las desoladoras experiencias de Jorge Busti y Sergio Urribarri, se llegó a 13 municipios gobernados por vecinalistas para el período 2015/2019, aún cuando el Partido Justicialista mantiene el control provincial, vía Gustavo Bordet.

Precisamente el peronismo parece parapetarse en el cisma de la confederación vecinalista entrerriana en 2 organizaciones: la Liga Provincial de Partidos Vecinalistas, y la histórica Unión de Intendentes Vecinalistas de Entre Ríos, que preside el intendente de Oro Verde, José Luis Dumé.

Nadie puede olvidar que el motor de la Liga es, desde la localidad Santa Elena, el ex intendente y ex vicegobernador Domingo Daniel Rossi, quien el 17/10/2014, Día de la Lealtad, fue condecorado por la seccional Paraná de la peronista Confederación General del Trabajo "por su trayectoria", pese a un pasado de condenado por enriquecimiento ilícito.

El verdadero vecinalismo entrerriano comenzó en 1961 cuando Villa del Rosario se segregó de la exVilla Libertad (Chajarí). A la cabeza del movimiento estuvieron los vecinos liderados por el cura católico apostólico romano Emilio Abecia, quien fue el 1er. intendente, y construyó la identidad de la localidad.

Otro caso interesante fue el de la localidad Cerrito, municipio desde 1983. Y que tuvo un nombre muy importante: Orlando José Isidro Lovera.

El otro caso muy rescatable es el de Libertador San Martín (exBella Vista, exAldea Camarero, exPuiggari porque era la estación de ferrocarril más cercana)​, que logró la condición de municipio en 1971.

Al panperonismo entrerriano le molesta el crecimiento del vecinalismo porque expone la crisis de quien gobierna la Provincia, además que las localidades más pujantes en general son del vecinalismo. Por ejemplo, los casos de José Luis Dumé, intendente de Oro Verde; o de Mauricio Germán Davico en Pueblo General Belgrano.

En concreto, Bordet realizó una reforma electoral que no fue reforma, ignorando gran parte de las propuestas independientes no corporativistas, y dejó en inferioridad al vecinalismo para, por ejemplo, la financiación de las campañas electorales del comicio 2019, que será desdoblado de la Nación: primeras abiertas y simultáneas, en abril; y generales en junio.

Mucho antes, vecinalistas y el gobernador tienen un tema muy decisivo en la coyuntura: lograr una compensación ante la pérdida de los recursos brindados por el Fondo Sojero que desapareció 1 año antes de lo previsto.

Un caso paradigmático

No resulta sencillo gestionar los municipios vecinalistas a causa de que sus prácticas no son las del peronismo, por ejemplo, siempre alejado de la transparencia administrativa, algo que no deberían olvidar los vecinos.

Es muy ilustrativo lo que ocurre en Libertador San Martín, donde el Frente para la Victoria considera que ya comenzó el año electoral, presiona para lograr un poder en 2019 que, sin duda, acabaría con el ideal de "Colina de la Esperanza" que tuvo el médico Robert Habenicht, fundador del Sanatorio Adventista del Plata, en esa localidad, según el relato de quien fue su chofer, Christian Mainhard Fulterer. Después llegaron los advenedizos y los mediocres como los del FpV.

Precisamente en el FpV avanza la idea de romper el vecinalismo de la localidad para intentar construir una fuerza electoral más grande que la que fue arrasada en 2015, 55% a 33%, para desesperanza del hoy concejal Rolando Schneider, quien creyó que sería más reconocido su aporte a la obtención de las autorizaciones para la Universidad Adventista del Plata. Confundir peras con olmos es un problema para los dirigentes políticos. En algunos, la confusión es casi existencial.

Libertador es gestionada por la alianza Unidad Vecinal, que integran las fuerzas vecinalistas Agrupación Vecinal Unificadora y Movimiento Integral Amplio. Pero hay un vecinalismo llamado Vecinalismo Independiente del Pueblo, que decidió permanecer afuera.

No es cierto que todo vale en la política. Pero en el Concejo Deliberante local, el FpV -con apoyo de un sector vecinalista- ha montado un show reñido con la ética pero munido de todas las características de una conspiración de la que participó la ahora renunciada secretaria del Legislativo, la hija del ex intendente Rubén Ordóñez.

El FpV apela a lo que sabe hacer: patoterismo en las sesiones en las que pretende presionar por la derogación de ordenanzas aprobadas por mayoría en el pasado. Un desastre. Es evidente que el FpV promueve el colapso de la gestión. ¿Es posible que el vecinalismo derrote esa trama? (Continuará).

Para conocer cómo funciona la Máquina de Impedir en el Concejo Deliverante contra el vecinalismo, aquí el video de la más reciente sesión: