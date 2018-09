Carrió insiste con su "muerte" y anticipa que vienen "los días más terribles"

Elisa Carrió sigue realizando declaraciones con tinte dramático -que ayudan muy poco en este contexto de crisis-, y este jueves (06/09) aseguró que “vamos a pasar los días más terribles de la Argentina, pero hay que resistir seis meses".

En el Hotel Alvear, donde se produjo la sexta edición del “Latam Economic Forum”, la líder de la Coalición Cívica y aliada de Cambiemos contó como fue la reacción del Presidente Mauricio Macri ante la crisis que vive la Argentina: “Nadie pensó que iba a venir semejante caudal de verdad, pero Macri está decidido a todo. Lo demostró con su propia familia”. Además, agregó que “él está bien”.



Además, como había adelantado hace unos días, pronosticó un buen resultado para las elecciones presidenciales del 2019: “Vamos a salir adelante, y me preguntan si vamos a ganar ganamos las elecciones, les aseguro que sí”.

Ante ejecutivos de todo el país, la legisladora se refirió a la crisis económica y dijo que ya se ve "la luz a la salida del túnel". En este sentido, solicitó a los empresarios que tengan "una mirada de largo plazo".

"Hay que tener una mirada más de largo plazo, la mirada de la fe. Por eso soy optimista. Yo estoy viendo una luz, la salida al final del túnel", agregó.



Además, afirmó que Macri dictará un decreto con el principal objetivo de recuperar los bienes vinculados a hechos de corrupción, e hizo referencia al escándalo de los cuadernos de las coimas: “Hay un día en que Dios nos trae la verdad. Un chofer obsesivo compulsivo puso en detalle lo que ya era obvio de antes. Esta verdad está más allá de este Gobierno”.

Carrió destacó que esa verdad llevó a empresarios como Paolo Rocca o Enrique Pescarmona a presentarse a la Justicia. "¡Me divierto tanto! Algunos eran tan soberbios, pero los voy a meter presos", lanzó.

"Vamos a buscar la plata robada. Y si no la encontramos, vamos con una reforma agraria para quedarnos con los campos. La ley del Senado no existe. Se puede hacer una acción civil sobre el bien robado. Nosotros nos vamos a quedar con las 500 mil hectáreas. Si no es por ley, será por decreto. Macri está decido a sacarlo", reveló.

"Hay personas que están jugando su impunidad. Están tomando los chicos de las villas para que saqueen. Por eso les advertí que me van a tener que matar ¡Qué chic que me mate Luis D'Elía", dijo. Y recordó los duros días de diciembre de 2001: "En 2001, los muertos los puso Duhalde. Lo sé porque a mí me ofrecieron ser ministro. Y de Mendiguren entraba a la Casa de Gobierno y decía: 'O devalúas o te volteamos'. Llegó Duhalde y no hubo más muertos".



Sobre el final del evento, dijo que “se va a salvar la República” y también habló de sus denuncias contra el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido: “Es tan exacto cuando yo hablaba del cajero, del recaudador”, cerró.