Acero y aluminio: Tackle al acuerdo entre México/USA

Con o sin Canadá, un acuerdo comercial entre México y USA no puede cerrarse si se mantienen los aranceles al acero y al aluminio, opinan los líderes mexicanos. El 1er. mes que Washington DC aplicó los aranceles, las exportaciones de acero de México hacia USA cayeron 37%. Los industriales del aluminio y del acero dicen que es "incongruente" la decisión de USAº de continuar con los aranceles a las importaciones de esos productos provenientes de México, a pesar del acuerdo comercial preliminar al que han llegado ambos países. La medida, bajo la sección 232 —que aplica aranceles de 25% a las importaciones de acero y de 10% al aluminio—, se comenzó a aplicar a partir de junio, con el argumento de que era un "asunto de seguridad" para USA. Durante las últimas sesiones de negociaciones del TLCAN, no se abordó el tema, y ahora que se ha llegado a un acuerdo preliminar entre México y USA, la industria del acero y el aluminio pide a las autoridades que resuelvan el problema. “El secretario (Ildefonso) Guajardo nos ha dicho que es un tema por separado, que no querían contaminar las negociaciones del TLCAN con este asunto. Sin embargo, el tema no está resuelto, y eso nos preocupa mucho”, dice Fernando García, presidente del Instituto del Aluminio (Imedal). La Cámara Nacional de Industria del Hierro y del Acero (Canacero) también exige que el gobierno mexicano defienda la industria y reclama que no se cierre la negociación con Estados Unidos si este tema no se resuelve.

