¿Quienes son los "farafans" y por qué acosan a Maru Botana?

El joven Martín Cirio lleva varios años haciendo videos en YouTube, pero su fama se disparó en los últimos meses: las entradas para sus shows (en diferentes localidades del país y también en Uruguay) se agotan en minutos. En Instagram, tiene más 516 mil seguidores, en Twitter, más 135 mil y en YouTube, más 314 suscriptores.

Si bien tiene videos dedicados a viajes y algunos en los que lee su diario íntimo, entre otras cosas, los que más éxito tienen son aquellos en los que se pone una peluca rubia y interpreta a "La Faraona". Se trata de un "consultorio" en el que utiliza preguntas sobre sexo de sus seguidores para contar experiencias sexuales propias y anécdotas, sin ningún tipo de filtro.

El humor desopilante y ácido de Martín Cirio, que podrían considerarse "demasiado" para muchos, hizo que sus videos lleguen a miles de personas. Generó una especie de comunidad, los "farafans", que replican sus chistes y muletillas en las redes sociales. Ahora, el chiste es decirle "BATANAA" a Maru Botana.

Adivinen qué estoy diciendo:



1) Quiero ser como la madre teresa.

2) Haré algo útil por la sociedad.

3) BATANAAAAAAA. https://t.co/gdfoRlQLLS pic.twitter.com/U04YDPBI2x — La Faraona (@martinciriook) 6 de septiembre de 2018

A través de las historias de Instagram, Martín Cirio hace humor parodiando a personajes de la farándula. Ya le tocó, por ejemplo, a More Rial, Lali Espósito y a Luli Salazar. Ahora, fue el turno de Maru Botana. El problema es que la fama de "La Faraona" se crece con cada día que pasa y su comunidad se volvió imparable. La conductora no lo toleró.

Martín Cirio se "burló" de los videos compartidos en el perfil de Maru Botana, en los que ella está ejercitando con muchísima energía y alegría. Los "farafans" acompañaron, llenando el perfil de la cocinera de comentarios en los que replican chistes de "La Faraona" (por ejemplo, la llaman "BATANAA" y le escriben haciendo referencia al sexo).

Los posteos de la cocinera tenían en promedio unos 3 mil likes, pero luego de los comentarios de Cirio, se cuadriplicó la cantidad, al igual que la cantidad de mensajes que recibe.

El día de hoy (6/9), Big Bang News publicó una entrevista realizada a la conductora, en la que ella dijo que "tiene miedo" por lo que está sucediendo: "Ya se están pasando. No es gracioso. Es violento. Hoy vi todos los mensajes por primera vez y me doy cuenta de la cantidad de comentarios espantosos. Bloqueé al chico, que no conocía ni sabía que hacía esto. Un amigo me explicó un poco, pero no sé cómo parar de recibir mensajes de sus seguidores".

"Son una banda. Son muchos los mensajes y son muchos ellos. Ya me siento acosada. Quiero que esto se calme. Mis hijos lo vieron, mi equipo me avisó. Y no quiero que se me ataque por mi forma de pensar", dijo Maru Botana. Lo que sucedió es que ella tiene varios posteos en los que defiende las "dos vidas", mientras que los "farafans" son "pro-aborto".

@martinciriook pone que maru BATAAANAAAA lo bloqueo y ya saltan todos me hacen reír un montón pic.twitter.com/K3bdllCWZS — (@AnyAguiirre) 6 de septiembre de 2018

Luego, "La Faraona" respondió: Martín Cirio mostró que la conductora lo bloqueó y dijo que "es un poco exagerado lo de ciberbullying, nadie se está riendo de Maru Botana, sino de una particularidad de ella". "Es como cuando cualquier famoso hace algo y uno habla del tema y se ríe", agregó, "¿uno no puede hablar del otro?". "Además, los comentarios que le están poniendo no son agresivos", retrucó.

"Vean la diferencia con alguien que sí tiene sentido del humor, como Luli Salazar, que lo tomó perfecto", se defendió el instagramer ante sus seguidores.