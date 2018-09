Melconian a Macri: Primero era un boludo, ahora le jura "lealtad absoluta"

El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, estuvo presente en la Convención Anual del Instituto Argentino de Finanzas y evaluó el panorama argentino, y aunque aseguró que al Presidente de la nación "se le prendió fuego la casa, logró apagarlo". Hace tan solo 4 meses el economista y ex funcionario de Gobierno criticó las políticas de Mauricio Macri e incluso aseguró que pasó "dos años boludeando". En cambio hoy 06/09, Melcolian le jura "lealtad absoluta" al mandatario nacional, seguramente, tras las reuniones y rumores de que podría obtener un cargo importante dentro del Gabinete, como por ejemplo, ser ministro de economía. Por supuesto, Melconian niega rotundamente la posibilidad: "Si alguien alguna vez creyó que yo me había dejado de ver con Macri, se equivocó. Pero nuestra charla del sábado no fue más que una de tantas en las que nos aconseja".

