Versiones encontradas: En las provincias, sorprende el optimismo de Frigerio

Las versiones sobre el acuerdo con los gobernadores, indispensable para tener Presupuesto 2019, son muy dispares según las relaten los grandes matutinos porteños o los "grandes" matutinos del interior del país.

Tras la reunión de ayer con los ministros de Economía de las provincias, ante la cual la mayoría de ellas reafirmaba la exigencia por Ingresos Brutos, el diario 'El Cronista' afirmó, luego de destacar la gestión de Rogelio Frigerio en el encuentro con los ministros, que el Gobierno acepta "postergar la baja de los impuestos provinciales para que se avale el Presupuesto", y detalla que "sólo acepta prorrogar un año sellos y bienes personales".

El gobierno "parece encaminar la ansiada foto con todos los gobernadores", remarca al inicio de la nota al respecto.

"El ministro confirmó que se llevará adelante una addenda del Consenso Fiscal que se firmó en noviembre del 2017 en donde se establecía un cronograma de rebajas de impuestos provinciales y nacionales. "Trabajamos también en los ingresos y vamos a compensar una parte postergando por un año algunas de las reducciones".

Aunque desde la Casa Rosada esperan poder "preservar" el cronograma de rebaja de IIBB, las provincias es uno de los ítem que quieren modificar. Pero en el oficialismo insisten en que ese será el camino: "El weaver a la addenda del consenso fiscal es sobre sellos y bienes personales. No se tocan ingresos brutos", explicaron" al matutino que insiste en que Frigerio dejó en claro que no es intención del gobierno frenar la rebaja porque es un impuesto que "afecta a toda la cadena".

Pero afirma que "también se está trabajando en nuevos ingresos como grabar bienes en el exterior.

Por su parte el diario 'Ambito Financiero' consigna un "'Waiver' de Macri a los gobernadores para asegurar Presupuesto". Según el matutino financiero, el Gobierno "comenzó a garantizarse ayer la votación del Presupuesto 2019".

De manera similar al anterior matutino, comienza afirmando que "el Gobierno y las provincias se encaminan a alcanzar un acuerdo para el Presupuesto del año próximo que podría materializarse recién la semana que viene".

Afirma que se decidió la reapertura del consenso fiscal con el objetivo de aplicar modificaciones de las alícuotas a los Sellos, impuesto autónomo de cada provincia, y en gravámenes a los Bienes Personales radicados en el exterior. Pero que "no habrá modificaciones en el impuesto a los Ingresos Brutos".

"Entre otras propuestas, los ministros opositores sugirieron elevar al 1% el impuesto a los Bienes Personales en el exterior, mantener en 33% a cuenta de Ganancias el impuesto al cheque para las grandes empresas y postergar la reducción de Ingresos Brutos en la intermediación financiera para que se mantenga en 6% y que en 2019 no se rebaje al 5%, tal como pretende el Ejecutivo.(...)

Al finalizar el encuentro, en el que sólo se ausentaron con aviso previo los representantes de Jujuy, La Rioja y San Luis, el propio Frigerio se mostró confiado en conseguir un amplio apoyo de los gobernadores al proyecto del Presupuesto y estimó que en la reunión que mantendrán el próximo martes se "estaría cerrando" el borrador "para enviarlo el viernes" al Congreso.

(...) En momentos en que el Gobierno intenta sellar un nuevo pacto con el organismo multilateral de crédito en el que se comprometerá a aplicar un fuerte ajuste en las cuentas, la foto de Macri con los gobernadores propios y los opositores se convirtió para la Casa Rosada en la imagen política más esperada de las últimas semanas".

También el diario 'La Nación' asegura que el diálogo "avanza" con el PJ por el Presupuesto y que si bien "apuran la negociación", Macri "se resiste a dar marcha atrás en la rebaja de ingresos brutos".

En ese sentido, según el diario 'La Capital', no todo verían ese "avance" de la misma manera. Es el caso del gobernador Miguel Lifschitz quien volvió a marcar sus diferencias con el gobierno nacional al asegurar que "Santa Fe no va a ser socia del ajuste" que prepara la Rosada con el proyecto de presupuesto 2019 que está discutiendo con los mandatarios provinciales".

Esta distancia con un posible acuerdo, la remarcó el mandatario provincial pasada ya la reunión que mantuvo el ministro de Economía santafesino, Gonzalo Saglione, junto a sus pares provinciales con el ministro del Interior.

""Yo no quiero ser un socio del ajuste, porque además no compartimos esa mirada de la política económica. Entendemos que hay que garantizar la gobernabilidad, pero al mismo tiempo queremos defender los recursos que le corresponden a Santa Fe y no hacer el ajuste hacia los sectores sociales más vulnerables", afirmó Lifschitz ayer en una rueda de prensa en Santa Fe, casi al mismo tiempo en que su ministro Saglione se volvía de Buenos Aires sin que se avanzara demasiado en la discusión por el presupuesto.", contó La Capital.

La "foto de unidad" por ahora no está asomando, a pesar del optimismo que mostró ayer Frigerio, aclaró el matutino mencionado.

Algo similar ocurrió en Córdoba, donde quedaron sorprendidos por el optimismo de Frigerio. "La Nación es optimista", pese a que "persisten algunas diferencias en los números: la Nación accede a postergar la rebaja del Impuesto a los Sellos, pero se resiste al pedido de las provincias para que ocurra lo mismo con Ingresos Brutos", según publicó el diario 'La Voz':

"El ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, participó de la reunión en la Casa Rosada, pero se retiró sin hacer declaraciones. Es habitual que el gobernador Juan Schiaretti les pida a sus funcionarios no adelantar opinión mientras se está negociando.

De todos modos, fuentes del Centro Cívico admitieron a La Voz que aún “falta para el acuerdo”.

Dos funcionarios schiarettistas consultados no rompieron el silencio en público, pero en privado no ocultaron su sorpresa por el optimismo que mostró el ministro del Interior.

Uno de los funcionarios reiteró la posición del mandatario cordobés. “Hay que acordar el Presupuesto, pero el ajuste debe ser equitativo. Se está negociando y se seguirá discutiendo hasta llegar a un consenso, espero”, afirmó el schiarettista.