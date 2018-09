Millonario por opioide tiene la cura a su adicción, suben los salarios en USA, tensión en Idlib

Estos son los temas que aparecen en los principales diarios del mundo el viernes 7/9.

El candidato presidencial brasileño, Jair Bolsonaro, fue apuñalado el jueves 6/9 durante un acto de campaña. Tras ser intervenido quirúrgicamente, Bolsonaro envió un mensaje desde el hospital: "Quiero agradecer a Dios en este momento", "somos mortales, a los enfermeros que estaban muy preocupados, mi hijo", dijo en el video grabado por su correligionario y pastor evangélico Magno Malta, señala la agencia Ansa Latina. "Nunca le hice mal a nadie". Los médicos informaron que su estado es estable, no obstante la gravedad de las heridas. El Presidente brasileño, Michel Temer, convocó a una reunión a sus ministros de Seguridad Institucional y Seguridad Pública.

Estados Unidos dijo que hay evidencia significativa de que el Gobierno sirio está preparando armas químicas para ser usadas en la provincia de Idlib -último bastión opuesto al régimen de Bashar al-Assad en el oeste sirio-, mientras Rusia, Irán y Turquía se encuentran en Teherán para decidir el destino de la región. El Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, está presionando a Rusia para que ordene al régimen sirio dar marcha atrás con la ofensiva sobre el último gran enclave opositor, argumentando que podría terminar en un baño de sangre o en el influjo masivo de refugiados hacia Turquía y quizás otras partes de Europa. Erdogan propone un plan en el que los grupos rebeldes serían dados una chance de abandonar Idlib, explica el diario The Guardian. Durante la cumbre en Teherán, el Presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a los rebeldes del uso de armas químicas: "Los terroristas en la provincia siria de Idlib preparan y realizan provocaciones, incluso con armas químicas", dijo.

Los salarios suben en USA a su mayor ritmo en 9 años, apuntó el Financial Times en base a informes gubernamentales. Los sueldos repuntaron un 2,9% interanual en agosto, el mayor aumento desde junio de 2009. Los datos auguran que la Reserva Federal se mantendrá en su camino de subir las tasas este mes, explica el diario. La tasa de desempleo permanece en 3,9%, casi la más baja desde 1969. Aumentó el empleo en las áreas de construcción, transporte, comercio, finanzas y cuidados de salud, apunta AFP. Una inyección de vida para el Presidente estadounidense, Donald Trump, que no la venía pasando bien esta semana por escándaloso artículo en The New York Times donde un presunto colaborador suyo anónimo lo destrozó. "Los inversores valoran negativamente esta presión sobre los salarios, ya que muestra presiones inflacionistas y puede forzar a la Reserva Federal a endurecer su política monetaria más rápido de lo esperado, mediante una subida más pronunciada de los tipos de interés", explica Marta García del portal Bolsamanía.

El secretario de Defensa de USA, Jim Mattis, realiza una visita no anunciada a Afganistán. Se encontró con altos líderes de ese país en Kabul, explica la agencia AFP, sumándose así a una ráfaga de esfuerzos diplomáticos por conseguir que los talibanes se sienten en la mesa de negociaciones. Estados Unidos tiene actualmente 14.000 militares desplegados en Afganistán, que garantizan el grueso de la misión de la OTAN para apoyar y formar a las fuerzas de seguridad afganas. El conflicto esse encuentra en un virtual punto muerto, las fuerzas afganas y estadounidenses han tenido poco progreso contra el grupo insurgente.

El millonario farmacéutico, Richard Sackler, cuya compañía familiar Purdue Pharma, creó el OxyContin -un poderoso analgésico opioide pero potencialmente adictivo- ha sido otorgado la patente de una droga diseñada para ayudar a las personas a curarse de su adicción al... ¡OxyContin! Este año, el estado de Massachusetts demandó a miembros de la familia Sackler, acusándolos de poner en marcha un "esquema engañoso y letal para vender opioides". Según The Financial Times, ahora Sackler probablemente ganará millones de dólares a partir de la patente de un opioide más suave, que será vendido para ayudar a los adictos a drogas más poderosas como la heroína y el OxyContin, a salir de ellas.

El Parlamento iraquí llevará a cabo una sesión de emergencia para abordar la crisis social y sanitaria en la provincia meridional de Basora, que ha desatado fuertes protestas en toda la región. 9 manifestantes han sido asesinados desde el martes en enfrentamientos con fuerzas de seguridad, aseguró Mehdi al-Tamimi, jefe del consejo de derechos humanos de Basora. La ira se desató porque 30.000 personas tuvieron que ser hospitalizadas tras haber bebido agua contaminada, explica AFP. Legisladores y ministros se encontrarán el sábado para discutir la crisis de la contaminación del agua que ha desatado las protestas, dijo el Parlamento en un comunicado.