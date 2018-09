Alberto Fernández desmiente las versiones: "Yo no le pegué a nadie"

En las redes sociales versiones circulan diversas versiones acerca del incidente que protagonizó anoche Alberto Fernández en un restaurante de Puerto Madero, cuando fue 'escrachado' por otro comensal. Algunos cuentan que el ex jefe de Gabinete golpeó la hombre "por la espalda", otros dicen que le provocó "conmoción cerebral", y hay quienes aseguran que se trataba de "un jubilado".

Ante tantos rumores, Fernández contó su versión de lo ocurrido. Dijo que estaba cenando cuando un hombre, visiblemente alcoholizado, comenzó a increparlo: "Ladrón, chorro, vos defendés a la chorra, hijo de puta…".

Ante esta situación, el ex jefe de Gabinete se levantó de su mesa y le pidió que se aleje, pero el hombre continuaba con los insultos. Siempre según la versión de Alberto, un grupo de turistas chilenos vio la situación y también pidieron tranquilidad al comensal.



"Andate, andate, dejame tranquilo", le dijo Fernández. "Venía directo a pegarme, me acerco y me golpea con su hombro en mi cuerpo y se cae al piso. Comienza a gritar que yo le había pegado. Todos los presentes le pedían que finalizara con ese acto porque nadie lo había tocado pero seguía gritando y estaba claramente alcoholizado", relató a Infobae.



Frente al disturbio los encargados del restuarante llamaron a la Prefectura, encargada de la seguridad en Puerto Madero, y al ver la situación decidieron que ni ameritaba labrar un acta. Al levantar al hombre del piso, confirmaron el estado de ebriedad y notaron se había golpeado la cabeza y tenía un pequeño corte.



Uno de los comensales chilenos, que resultó ser médico, lo sentó en una silla, lo revisó y decidió llamar a una ambulancia porque había que realizarle una pequeña surtura al corte.



"Yo nunca le pegué ni le pegaría a nadie. No es mi estilo, no lo fue ni lo será", dijo el ex jefe de Gabinete a Infobae luego de relatar lo sucedido.



Estas son algunas de las versiones que circularon en Twitter:

Alberto Fernández se agarró a las piñas con un comensal en un resto de Puerto Madero. El tipo tiene daño en la parte posterior del cráneo — IGNACIO (@_DonIgnacio22) 7 de septiembre de 2018

Alberto Fernández a las trompadas anoche en puerto Madero .. el señor de 70 años quedó internado con traumatismo de craneo — Plo (@pabloschi) 7 de septiembre de 2018

El kirchnerista Alberto Fernández, golpeó anoche a un jubilado Anti K de 70 años en Puerto Madero y lo dejó internado con conmoción cerebral.



Alberto Fernández, el que dice que el amor vence al odio y quién se jacta de que el kirchnerismo protege a los jubilados pic.twitter.com/LYk7Bwwhts — SUSHIPLANERO (@NunkMasKKs) 7 de septiembre de 2018

Alberto Fernández se cago a palo con un hombre llamado Carlos Martinez de 68 años.

La discusión fue en un comedor en P Madero. El ex Jefe de Gabinete K, le pegó una trompada al tipo, y le ROMPIO LA CABEZA. Fernández NO ESTA DETENIDO. Martinez HOSPITALIZADO. — Pichón de tigre. (@patriciodm81) 7 de septiembre de 2018