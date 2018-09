Porro & whisky, la última locura de Elon Musk

Elon Musk borró su cuenta en Instagram pero tiene su cuenta en Twitter, donde lo lo que está pensando sin filtro. Musk se niega a renunciar a su Twitter, y monitorea los tuits que critican a Tesla.

De acuerdo con un reportaje de The Wall Street Journal, Musk busca tuits en Twitter con la hashtag $TSLA, una clasificación a menudo utilizada por los que venden acciones de Tesla en corto. En varias ocasiones, Musk se ha puesto en contacto con los altos ejecutivos de las empresas asociadas al autor del tuit negativo para preguntar sobre el empleado.

El pasado julio, Musk le escribió al CEO de Volkswagen Herbert Diess para preguntarle si alguno de sus empleados estaba criticando a Tesla en Twitter bajo un nombre falso. Al final, Volkswagen descubrió que el hermano de uno de sus empleados era el responsable de los tuits negativos, según Business Insider.

El CEO de Tesla también se puso en contacto con el jefe de un hombre llamado Lawrence Fossi, un director en Rahr Enterprise. Fossi escribía bajo el nombre “Montana Skeptic” en Twitter y se dedicaba a lanzar ataques contra Tesla. Fossi había publicado que tenía acciones de Tesla a corto y que se beneficiaba cuando el precio de la acción caía.

Ahora, Musk protagonizó un escándalo porque se supone que un CEO no debería estar fumando en público marihuana, o sea drogándose, aún cuando en California sea legal.

Para alguien como el CEO de Tesla, Elon Musk, perseguido por la polémica sobre el presente y futuro de la empresa, reaparecer en público fumándose un porro de marihuana y bebiendo whisky en un programa de radio no parece la mejor manera de tranquilizar a sus inversores.

Apenas 2 semanas después de que el fundador de la compañía recapacitara sobre su intención de sacar a Tesla de la Bolsa y anunciar que seguiría cotizando en Wall Street, Musk acudió a "The Joe Rogan Experience", un podcast en directo en el que conversó durante cerca de 3 horas.

"¿Lo has probado alguna vez?", preguntó el presentador a Musk, que respondió afirmativamente entre risas diciendo que una vez.

Joe Rogan encendió entonces un porro mezcla de tabaco y marihuana, según aclaró al empresario, y tras pegarle una calada se lo pasó a Musk, quien preguntó: "¿Esto es legal no?". Justo antes de probarlo, el presentador le preguntó: "¿Entonces cómo funciona, la gente se enfada contigo si haces ciertas cosas?". Musk no respondió.

La aparición de Musk viene tras un verano en el que el genio detrás de Tesla y SpaceX ha dilapidado su imagen a base de un comportamiento errático.

Tras poner la Bolsa patas arriba en agosto, el empresario confesó estar al borde del colapso físico y mental.

De pronto llegaron inversores saudíes interesados en coches eléctricos e investigaciones oficiales sobre la viabilidad de sus empresas. Musk, sudafricano de 47 años, californiano de adopción, lleva 2 décadas instalado en la élite de Silicon Valley. Fue uno de los artífices de PayPal y está en el grupo de visionarios al nivel de los creadores de Google, Facebook o Netflix.

Con fama de imprevisible, dispuesto a poner millones detrás de cualquier idea, Musk empieza ahora a ser conocido más por su comportamiento que por sus aciertos empresariales.

Y ocurrió algo más con Musk y Tesla.

Quien era supervisor de costes y estados contables de Tesla, Dave Morton, renunció a su puesto en tan solo 1 mes desde su incorporación, junto con la directora de recursos humanos y comunicación, Gaby Toledano, que tampoco seguirán en la compañía.

Morton era del Chief Accounting Officer o jefe de cuentas de la compañía de coches eléctricos, un puesto que estrenó el 06/08.

Influyó en la decisión del hasta ahora CAO la exposición pública de la compañía y el escrutinio que hace de cada decisión, comentario o puesta en público de su CEO, aunque el ejecutivo no ha puesto en entredicho en ningún momento ni la viabilidad ni la trayectoria de la compañía, apuntando más a cómo le ha afectado la exposición pública de los problemas derivados con las polémica que arrastra la empresa de Musk:

"Desde que me uní a Tesla el 6 de agosto, el nivel de atención pública sobre la compañía, así como el ritmo dentro de la compañía, han excedido mis expectativas. Quiero dejar en claro que creo firmemente en Tesla, su misión y sus perspectivas futuras, y no tengo ningún desacuerdo con el liderazgo de Tesla o sus informes financieros", dijo el ya ex director de cuentas de Tesla.

Dave Morton llegó a Tesla después de ser el director financiero de la compañía de hardware Seagate, y para ocuparse del apartado financiero, sobre todo en lo que supervisión de cuentas contables, estados financieros y control de costes se refiere.

Su salida ha precipitado una caída de las acciones de casi el 6% en la negociación previa a la apertura del mercado, pero se espera que conforme pasen las horas de negociación el título recupere su precio inicial, al menos hasta que la junta o el propio Musk elijan un sucesor para el puesto que Morton deja vacante.

Unido a la renuncia de Dave Morton, la Chief People Officer -recursos humanos-, Gaby Toledano, que estaba de licencia ha confirmado a Dana Hull, periodista de Bloomberg especializada en Tesla, que no va a regresar a su puesto una vez finalizado el período.