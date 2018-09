La provincia aclara: "No estamos recomendando que los presos vayan a su casa"

El ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, aclaró este viernes que el gobierno de María Eugenia Vidal no hizo recomendaciones a la Justicia para que determinados presos cumplan su condena de forma domiciliaria.

"De ninguna manera el gobierno de la provincia está recomendando mandar a la casa a presos, que en todo caso son prisiones domiciliarias, pero no lo está recomendando", enfatizó Ferrari en declaraciones a radio La Red.

Entrevista de @edufeiok a @ferrarigustavo “De ninguna manera la Provincia de Buenos Aires está recomendando mandar a la casa a los detenidos” en #Feinmann910 https://t.co/pmKLaiiWGd — Radio La Red AM 910 (@radiolared) 7 de septiembre de 2018

La polémica se desató a raíz de un trascendido que indicaba que, debido a la superpoblación carcelaria, el gobierno bonaerense puso en marcha un plan para facilitar que la Justicia otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria a los 1.421 reclusos que por ley podrían estar en sus casas con tobillera electrónica.

Ferrari explicó que lo que el gobierno bonaerense hizo fue poner a disposición de la Justicia "información objetiva" sobre qué detenidos están en condiciones de cumplir su condena de forma domiciliaria de acuerdo a los parámetros del Código Penal.

"Cuando la Justicia empieza a intervenir nos pide diversa información. En el marco de esa información se acercó que tenemos 300 extranjeros que estamos en condiciones de ir devolviendo a sus países. Estamos trabajando con migraciones, ya hace unos mesos que los estamos enviando a sus países", relató Ferrari.

También aseguró que se informó sobre el 2% de la población carcelaria que están en situación de acogerse al beneficio, como mujeres embarazadas, mayores de 70 años y enfermos terminales.

"Pero no somos nosotros, no recomendamos. Nos piden información de cuántos están en condiciones der ser enviados a prisión domicialiaria, y luego el juez lo determina", dijo.

"No es el Gobierno, ni la gobernadora. Es la Justicia la que decide", insistió.

Ferrari hizo la aclaración en momentos en que se generaban reacciones en la oposición. El diputado provincial del Frente Renovador, Jorge D’Onofrio, exteriorizó su malestar con la posibilidad de que el Ministerio de Justicia bonaerense libere a presos del Servicio Penitenciario por falta de “espacio” en las cárceles.

“Que cambiemos y María Eugenia Vidal no mientan más, ya son lo mismo que Daniel Scioli”, afirmó el diputado massista, al tiempo que resaltó que “llevan casi 3 años en el Gobierno, y de la transformación que prometieron del Servicio Penitenciario, sólo vimos algunos de traslados de trabajadores de una unidad a otra, puro maquillaje, marketing y una gestión que, claramente, va peor”.

En este sentido, el legislador integrante del equipo de seguridad del Frente Renovador, lamentó que se reiteren políticas que ya fracasaron “en años anteriores era una práctica habitual de fin de año, liberar presos y de esa manera evitaban motines, pero son parches nocivos para la sociedad”.

“Prometieron construir nuevas cárceles, y al igual que con los jardines de infantes, no levantaron ni un metro cuadrado. Tampoco hubo un rediseño en la carrera penitenciaria, lo que permitiría mejorar el nivel y trabajar en serio para que cuando salgan los presos puedan convivir con el resto de los bonaerenses”. Y sumó: “pero evidentemente no están muy preocupados por eso, sino solo porque no se vea el estado del Servicio Penitenciario”.