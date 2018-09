Ante el "colapso" de Cambiemos, los radicales analizan cómo posicionarse

El radical Miguel Miranda dijo a un medio sanjuanino: "esto es una debacle, para nosotros esto una crisis política más que financiera. No es que retrocedamos a la participación de Cambiemos, queremos que la UCR tenga voz y votos".

"El sector donde yo participo y donde me honraron con la precandidatura para conducir la UCR, somos críticos al forma que se constituyó una coalición gubernamental que terminó siendo parlamentaria", agregó.

En este sentido, manifestó que su colaboración "para estos momentos de crisis es fundamental. En esta situación de emergencia, donde nadie escapa del hambre y el retroceso social es un mal que acecha y que obviamente va en aumento, en una situación de degradación política y social de la República Argentina".

Además, expresó que "la horizontalidad que caracterizó a la UCR la han puesto en crisis las autoridades en el sentido de no expresarse contundentemente en disensos de los ejes de solución propuestos por Macri. Parece que nuestra entrada a Olivos es solo para notificarnos de alguna decisión pero no participamos de ninguna solución".

Asimismo, opinó que "Cambiemos ha colapsado porque las políticas públicas han fracasado en lo social y en lo económico. Hay una falta de confianza en la población y en las instituciones".

"Cambiemos debe gobernar por el período que fue elegido pero no merece que tenga el apoyo obsecuente de la UCR", finalizó el radical, que terminó por mostrar la postura del partido, que discute no dar más un "apoyo irrestricto a Cambiemos, sino más bien, "crítico". Esto es, tener una visión distinta del ajuste.

Por supuesto, no es lo que opinan radicales como Gerardo Morales, Mario Negri y Angel Rosas y otros que necesitan del gobierno. Pero no son toda la UCR...

Así, por caso, esta semana Negri desmintió que hubiera problemas políticos entre radicales y el Gobierno, e incluso apoyó las medidas del Gobierno: "Estoy en contra, por principio, de las retenciones, creo que es un mal impuesto a las exportaciones. Cuando se comenzó a hablar de esto, por necesidad, si hay alguien que se opuso fue el Presidente. No es para aplaudir, hizo lo imposible para que sea evitable”, expresó Negri.

Incluso Morales fue más allá y al evaluar el plan de retenciones, aseguró que él propuso que fueran más altas.

Aunque esta semana, la propia María Eugenia Vidal debió salir a dar una señal de la unidad, luego de los rumores de la presentación de renuncia del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, a su cargo como presidente del comité de la UCR Nacional.

No logró ningún efecto con la Juventud Radical del interior de la Provincia que comenzó a diferenciarse de la postura del radicalismo de apoyo incondicional a Macri. "Lamentamos que nuestro partido esté priorizando el apoyo a un frente ante que el bienestar del pueblo", afirmaron los jóvenes radicales de Olavarría en un comunicado, en el que precisaron además que "no nos sentimos identificados en ningún órgano de representación partidaria en la actualidad. No vamos a permitir que los dirigentes que hoy ocupan un lugar de representación entreguen el partido de esta manera por el solo hecho de conseguir algo para beneficio propio".

Según anunciaron, en las próximas semanas, la Gobernadora repetirá este tipo de encuentros, y también buscará reunirse con los peronistas dialoguistas del Conurbano para contener la situación social.