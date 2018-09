"Cande Tinelli presenta 'los problemas de la gente blanca, millonaria y flaca'"

Candelaria Tinelli, la hija de Marcelo Tinelli, lanzó su primer video como cantante, titulado "Yo". Con letra sumamente referencial, la joven se muestra sin sus tatuajes e invita: "Toma mi mano, te invito a conocer mi historia".

"No me juzgues cuando reconozcas mis cicatrices", se la escucha cantar, y agrega: "quiero hacerte entender que tengo mucho más adentro".

Promediando el final del video, Cande comienza a descubrir sus tatuajes característicos, mostrándose cómo es su aspecto realmente.

Lo cierto es que tras la difusión del video, Cande Tinelli se convirtió en Tendencia en Twitter. Pero, lamentablemente para ella, lo que más se leen son críticas hacia la joven. Aquí algunas de las críticas:

Lo que me jode de Cande Tinelli es que en su discurso no acepte la clase social a la que pertenece, aceptá que sos de la clase alta, amiga. No banco ni un poco la meritocracia, pero entonces andá a vivir a un monoambiente, conseguí un laburo de 9hs donde ganes 2p y arrancá de ahí