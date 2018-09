Diputados repudiaron los dichos de Carrió sobre Alfonsín (¿por qué editaron el video?)

Diputados de diferentes bloques presentaron un proyecto de declaración para repudiar los dichos de Elisa Carrió sobre el expresidente Raúl Alfonsín, a quien la referente de Cambiemos mencionó como partícipe de un “golpe civil” en 2001.



“Carrió es totalmente dañina para la política nacional. Las declaraciones que hizo sobre Raúl Alfonsín no solo muestran cierto desequilibrio, sino una cuota de maldad que no se ha visto antes”, sostuvo la massista Cecilia Moreau, autora de la iniciativa que también lleva la firma de los diputados Graciela Camaño, Daniel Arroyo, José Ignacio De Mendiguren, Mirta Tundis, Raúl Pérez, Alejandro Grandinetti, Carlos Selva (Frente Renovador); Magdalena Sierra (FpV-PJ), Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), Victoria Donda (Libres del Sur) y Rosa Muñoz (Trabajo y Dignidad).



El proyecto, que repudia los “dichos agraviantes”, plasma en sus fundamentos una defensa de la trayectoria política del ex presidente radical, según publica Semanario Parlamentario.



“La altura moral de Alfonsín es un faro. Su defensa por la democracia y el legado que nos deja es tan grande que no podemos hacer otra cosa que defender su trayectoria, ante declaraciones tan nefastas. Es tan inmenso el legado de Raúl que a Carrió le queda grande mencionarlo”, señala el texto.



Además, se resalta que “la comunidad política nacional e internacional que convivió con él, y las generaciones que lo sucedimos no solo reconocemos su labor en la defensa de los derechos humanos y la democracia, sino que además tenemos un profundo respeto y admiración por su figura".



“Este tipo de declaraciones no hacen más que ofender su memoria y ponernos en la vereda de en frente; somos hijos de la democracia y vamos a defenderla para mejorar la vida de los argentinos, lejos de la adrenalina que siente la diputada en momentos de crisis como el que vivimos”, agrega la iniciativa.



Días atrás, Carrió dijo: “Hoy no se tocó el programa de rebaja de retenciones. Todos van a pagar cuatro por uno, pero es cuatro pesos, la inflación te lo devalúa. Es transitorio. Yo estaba en el 2001. Eso fue un golpe civil: Alfonsín y Duhalde”.

Aquí el video con la polémica declaración:

Y aquí el video subido en la cuenta oficial de Carrió, con la mención a Alfonsín eliminada y editada muy prolijamente (minuto 16.40)