Brian Fonseca (y las felicitaciones del Comando Sur)

"La propaganda rusa y sus mentiras crecen deprisa en Latinoamérica" es el título de la nota de Global Americans que reprodujo la web EsGlobal.org/, heredera de Foreign Policy en Español, editada por la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), que preside el ex funcionario del Banco Mundial, Diego Hidalgo; cofundador del diario El País; ex colaborador de la Fundación Gorbachov de Norteamérica.

Director ejecutivo y editor de Global Americans es el profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos (SIPA) de la Universidad de Columbia, Christopher Sabatini.

En el directorio destaca Grey Newman, quien fue economista jefe para Latinoamérica en Morgan Stanley durante 3 lustros. Curiosamente, él también es profesor en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos (SIPA) en la Universidad de Columbia.

Por cierto que es muy interesante que permanezcan (y aumenten) los centros de estudios, relativamente independientes, que apuestan por mejorar las relaciones entre USA y la región.

Sin embargo, sorprendió en la Redacción de Urgente24 la escasa profundidad de una investigación que prometía mucho desde el título, y que felicitó en Twitter el US Southern Command, 1 de los 9 comandos militares estadounidenses. En este caso, abarca el área relativa al Sur del continente Americano, América Central y el Caribe. Tiene su sede en Miami, Florida; y se lo conoce como Comando Sur.

Great insight by Brian Fonseca, director of the Jack D. Gordon Institute for Public Policy at @FIU Steven J. Green School of International & Public Affairs, on Russian propaganda in #LatinAmerica.https://t.co/yTZ7DSGQdt