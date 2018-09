Macri y el Che Guevara

ROSARIO. Una de las bellas personas que conocí fue Alejandrito Sáez Germain. Absolutamente generacional. “Todo el mundo debe tener un “cabecita” que le avise donde está lo popular… estás adoptado”…. Si alguien representó verdaderamente ése espíritu, absolutamente liberal de aquella redacción de la revista Gente que compartimos, no fue 'Lany' Hanglin ni Mario Mactas, el hijo de “el Pollo”, que cerraba cabarets en años de manteca al techo.

El ideólogo de ellos fue Alejandrito. De hecho, quien más leía. “Bigote, a algunos escritores de estos pagos hay que conversarlos, leerlos es muy inhóspito, es sacrificado y es inútil”. Por razones de distribución, las notas de “color” estaba a mi cargo distribuirlas (Alejandrito tenía una suerte de “erisipela instantánea” si debía obedecer órdenes o sugerencias de 'Chiche' Gelblung). "Decime a quién y cuándo y yo te cumplo. El mundo debería tranquilizarse…." Y sonreía. Pelo ensortijado, ojos claros.

Algunos miércoles en el tren que iba a Vicente López, me llevaba hasta el almacén y pulpería La Estrella Federal. Puchero y después truco con flor, para poder cantarla con relaciones. Mi falta de afecto al porrón de ginebra le quitaba entusiasmo a las invitaciones. Los relatos gauchos de los pagos del Rosario franqueaban otra invitación. Ustedes saben que ser cabecita es ser peronista, pero éste es un cabecita gaucho… Estaba el retrato del Restaurador en el fondo de la trastienda.

Fue por su gestión que conocí a Dulce Liberal de Martínez de Hoz, con un cutis como nunca vi, en una estancia que no volví a visitar y delante de la tumba de Congreve, que quisiera volver a ver. (N. de la R.: Congreve fue un caballo de carrera nacido en 1924, hijo del caballo Copyright, y de la yegua Per Noi, gran campeón en los hipódromos de este país, y mejor reproductor en el haras Ojo de Agua: 13 producciones, 282 hijos, de los cuales 48 ganaron en pruebas clásicas. En "Milonga que peina canas", de Alberto Gómez se menciona a “los hijos de Congreve” y a "Yatasto", nieto de Congreve). Esa nota tuvo tantas re-escrituras para dejar conforme a todos que no la firmé.

Gustaba de la ropa de tela inglesa y buena confección. También de reírse de casi todo. Fumábamos tabaco paraguayo.

Alejandrito presentó la renuncia a la revista Gente abriendo la puerta del despacho de “Anibal” (Vigil) y diciéndole: "Aníbal, me voy, no voy a escribir mas en esta revista porque es comunista".

"¿Cómo me decís eso Alejandrito?".

"Aníbal, ustedes defienden tan mal a la derecha que va a triunfar el comunismo por revistas como ésta….”

Conservo un libro de poemas (“Los catorce menos uno”) y una edición con dedicatoria del libro fundamental de Ferdinand Celine.

Supe que se enroló una vez en la Legión Extranjera. Que escribió un tiempo más y que murió. Que lo velaron / enterraron con ése uniforme; pero estos pueden ser “embelecos urdidos en La Boca”

Estos últimos cinco meses, los peores de su vida, según declaró Mauricio Macri Blanco Villegas, dejando de lado un secuestro que merece un recuadro y que no me olvidaré de redactar, reposicionan aquella “boutade” de Alejandrito.

Alejandrito es contemporáneo del 'turco' Asís, de 'Chiquita' Constenla, de 'Pajarito' Grabois, de Matilde Menéndez, de la ministra a quien abandonara Abal Medina (padre) en el Aeropuerto, del 'Negro' Quieto, del 'Galimba', de Firmenich, de Vaca Narvaja y de Cirilo Perdía, del 'Perrito' Santucho, del 'Gallego' De la Sota, de la Arrostito, la 'vasquita' Enatarriaga, de Ramus, del 'tordo' Debenedictis y personajes que, tal como Verbitsky, representan a Goldoni hoy, ayer y mañana.… (N. de la R.: autor de "Arlequino servidor de dos patrones".) De toda una generación setentista a quien debe atribuirse el desenfoque para salir del encierro que ofertaron los milicos. Enfoque que, rescatado tardíamente, ya sin milicos, intentó re-escribir una épica chueca convirtiéndola en trucha. Ese fallido intento trajo a Macri. Y 'el Mauri' puede volverlos visibles, 'againmente'.

Pocas cosas pueden reponer esa circunstancia setentista porque el río no es el mismo por más que intentemos bañarnos.

Entre esas pocas cosas que pueden reponer la chuequera aquella, enumeremos algunas. Son muy visibles.

> Una pobreza generalizada del 30% -Que tiende a aumentar-.

> Un abandono del proceso educativo. Su monitoreo, su vigilancia permanente –que ya no existe-.

> La inexistencia de un mecanismo del Estado para asegurar la seguridad de la población en general y en las zonas marginales en particular –ni gente ni planes-.

> Ausencia de un control a empresas y trabajadores para sostener el empleo en blanco, en gris y en negro. Todos necesarios para algo elemental. Sustento. -No se asegura el sustento- La hambruna no es buena consejera-.

La droga como negocio y la corrupción como sistema no son buenas en ningún caso. Bienvenidos a casa. Aquí están.

> Libertad inflacionaria y dependencia internacional –no mandamos sobre nosotros-. Un poco chinos, un poco Trump. La brújula perdió elimán.

> Franca ineptitud para un relato que se volvió disléxico, desmemoriado y errático –los relatores no son buenos, muchos son ineptos, incapaces o falsarios—.

El abandono de Rousseau puede fabricar jacobinos. El descrédito del Estado puede reconvertirse en otro Estado, elefante y corrupto. Los genes están. Somos las arvejas de Mendel.

Al igual que cuando vigilaban los nacimientos para que no llegara el Mesías (según cuenta la leyenda…) creo que los CEO de Mauricio están atentos a que no aparezca alguien sano, lúcido, sin muertos en el ropero y sabiendo de antemano que 2 + 2 = 4. Y que entre todos es más fácil y que la soberbia mata futuro y realidad. Luchan para que no nazca pero saben que, con sus torpezas, están pariendo no una resurrección, otra cosa.

Puede llamarse Ernesto Guevara Lynch de la Serna, a quien su mamá súperencinta vino a parir en Rosario, para partir apenas pudo. Pensándolo mejor, el Che no, porque el pecado de soberbia no es bueno para una salvación en conjunto.

Macri está poniendo a parir el país y en los partos tumultuosos, estilo pogo, las cosas mas insólitas pueden suceder. El Mauri ayuda.

P.D.: El modo del poder

En Olivos estaba un periodista rosarigasino para resolver Ley de Lemas, candidatos, etc. Ramoncito le alcanza el teléfono y le dice:”Jefe, es Chupete, dice que liberaron a Macri”. Menem, que de él se trata, toma el teléfono y le dice: “sí Chupete… No… está bien…. Anuncialo vos…”. Se da vuelta y aclara: "Que haga la conferencia “Chupete”. Está bien así." Terminó la charla. Grabó el spot para Reutemann/Usandizaga, despidió a la comitiva y se fue a jugar, con Alberto Kohan de compañero, un doble de tenis, con dos renombradísimos jugadores profesionales. El ejercicio del poder de Carlos Saúl avanzaba de modo diferente al de De la Rúa/Kirchner. Claramente. Si pensamos que ése secuestro del hijo de Franco Macri no impidió un partido de tenis en Olivos adquiriremos otra dimensión del uso del poder. Otra dimensión.