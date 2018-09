Boca ‘transpiró’ para ganarle a San Martín y pasó a 8avos de final

En medio de un sofocante calor que azotó a la provincia de Formosa, Boca pensó que tenía un rival accesible en estos 16avos de final de la Copa Argentina frente San Martín de Tucumán que, a duras penas, logró vencerlo y pasó a los octavos de final. Sin embargo, el ‘Santo tucumano’ tuvo ‘contra las cuerdas’ en todo el primer tiempo a un equipo ‘Xeneize’ que lució desorientado y errático en defensa.

Más allá de eso, Boca ratificó su gran momento futbolístico tras golear en la Superliga a Vélez 3-0 y de pasar a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América luego de golear a Libertad de Paraguay 4-2 en el partido de vuelta de los octavos de final.

Por otra parte, el último antecedente entre el equipo de la ‘Ribera’ y San Martín se remontaba al Torneo Clausura del 2009, cuando por la fecha 16 Boca se impuso de local por 3 a 0. En tanto, el último encuentro por una copa nacional, se remontaba 74 años atrás, cuando en 1944 se enfrentaron por los cuartos de final de la Copa General Pedro Pablo Ramírez. El resultado terminó en un empate 2 a 2, y se tuvo que definir el ganador por la cantidad de tiros de esquina a favor, una modalidad de definición común de la época, ya que no se solía implementar los penales. El ganador fue San Martín de Tucumán por 11 a 9, quien después terminó consagrándose campeón del certamen.

Para este compromiso, la novedad del equipo boquense fue la inclusión de Fernando Gago y de Darío Benedetto desde el arranque del partido. La idea del técnico Guillermo Barros Schelotto fue darle rodaje a sus jugadores de cara al próximo duelo por Copa Libertadores frente a Cruzeiro.

En los primeros 45’, Boca dominó la pelota y reguló el ritmo de juego desde la mitad de cancha con los toques de Agustín Almendra, Paolo Goltz y Gago aunque en las salidas desde el fondo se mostró demasiado lento. De ahí, el ‘Xeneize’ dio muestras de autoridad en el que hizo pesar su jerarquía con el dominio de la pelota pero no tenía llegadas claras.

Por otro lado, el ‘Ciruja’, de a poco, empezó a salir del sometimiento del ‘Xeneize’ con una gran escapada de Fabián Espíndola que sacó un remate que forzó la reacción del arquero Esteban Andrada, a los 12’. A partir de ahí, Boca perdió espacios en la cancha y sufrió la levantada de San Martín que le cerró los espacios en la defensa, sumó un contragolpe de Claudio Bieler que lanzó centro al área que pegó en el travesaño de Andrada.

Con el correr de los minutos, el ‘Santo tucumano’ quedó mucho más afirmado en el terreno de juego que hizo aumentar más la desorientación de Boca que derivó en errores garrafales en defensa que podrían haberle costado muy caro. A los 25’, de nuevo, Espindola descargó un tiro de media vuelta que pasó lejos de la valla de Esteban Andrada

Pese a los sustos, el ‘Xeneize’ retomó el ataque con las jugadas de lujo de Mauro Zárate y de Cardona pero Boca seguía equivocándose en la defensa lo que le permitió a Adrián Arreguí ejecutar un gran tiro que puso en peligro el arco de Andrada.

En el cierre, explotó la polémica a raíz de un grosero codazo que le propinó Claudio Bieler a Pablo Pérez en la cara lo que motivó los reclamos de penal de los jugadores de San Martín al árbitro Silvio Trucco que entendieron que la infracción era del hombre de Boca.

Ya en la etapa complementaria, el ‘Xeneize’ lució perdido, débil, desorientado y no lograba meterse en partido. Por lo tanto, Boca no mostró solvencia en el juego y no gravitaba en el encuentro. Por consiguiente, Boca se sentía cada vez más impotente porque no podía contener los avances del ‘Ciruja’.

En un intento por romper el marcador en cero, el ‘Mellizo’ Guillermo hizo mover el banco de suplentes y puso en cancha a Carlos Tevez en lugar de Mauro Zárate. Con esta modificación, Boca experimentó una leve mejoría cuando Tevez se asoció con Pablo Pérez en el ataque.

Casi sin proponérselo y en el momento menos pensado, Edwin Cardona enganchó hacia adentro y descargó un remate que manoteó el arquero Ignacio Arce, anotó el 1-0 para los de la ‘Ribera’ a los 30’.

La ventaja en el tanteador le permitió a los ‘xeneizes’ recuperar la confianza y la solidez en el juego que habían perdido. Sin embargo, a los 40’, el partido quedó detenido por una durísima patada que le propinó Adrián Aguirre a Paolo Goltz en la cara. El central estuvo consciente pero tenía la cara hinchada por el golpe debajo del ojo. Por esta dura entrada, el árbitro Trucco expulsó a Arregui de la cancha.

En el final, Boca selló la victoria con un penal convertido por Ramón ‘Wanchope’ Ábila que colocó el marcador 2-0. No fue un buen partido para el ‘Xeneize que, pese a que tuvo a sus mejores hombres, no mostró el nivel que tuvo en los partidos anteriores en este certamen. Esto explicaría el interés que tiene Boca por la Copa Libertadores, uno de sus máximos anhelos de este semestre.