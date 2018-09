Ni la Selección, ni Messi zafan de la guadaña devaluadora

A la selección y los clubes de AFA les pegó de lleno la devaluación: la económica pero también la deportiva. El fracaso del Mundial de Rusia pasó la primera factura a la escuadra nacional que inauguró en el amistoso contra la modesta formación de Guatemala, en Los Ángeles, un nuevo ciclo, con muchas caras nuevas y sin el astro máximo, Lionel Messi. De los 10 mil argentinos radicados en la ciudad californiana sólo 2 mil se acercaron al estadio Memorial Coliseum, cuya capacidad total de espectadores fue cubierta en un 16%. No sólo se vendieron muchas menos entradas al no contarse con la atracción de Messi, sino que a la AFA le ingresan US$500 mil menos de cachet. Y también al mejor jugador y mejor pago del mundo le tocó este año resignar 19,2% su valuación. Boca, Ríver y el resto de los equipos de la superliga que tenían contratos dolarizados desde que la paridad era $16 o $24 están aún digiriendo la devaluación de la moneda. No sólo tendrán que renegociar esos compromisos, sino que para incorporar players del exterior en sus planteles tendrán que pensarlo más de dos veces. El dólar a más de $37, opinan algunos representantes, incentivará el éxodo de jugadores argentinos hacia Brasil o Chile en reemplazo de la actual corriente importadora. Pero no sólo eso: el repliegue en sí misma de la liga europea obliga a la latinoamericana, africana y asiática a estrechar también filas pero varios escalones económicos más abajo. Esta subdivisión de poderíos abre oportunidades en su desarrollo interior a que tanto países como clubes de menor peso relativo equilibren fuerzas con los más grandes. Un caso de estudio es el del Royal Parí, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que de la mano de una gestión empresaria que lleva 5 años ascendió en todas las categorías y hoy puntea en la primera del fútbol local. Hoy estaría más cerca de Boca, que éste de Barcelona.

Por RUBÉN CHORNYPeriodista. Columnista de Urgente24. Sábado 08 de septiembre de 2018 16:09 hs Compartí esta nota Enviar Imprimir