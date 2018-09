"No más grieta" pidió Uñac, y reclamó un proyecto de unificación

"Los argentinos hemos perdido la cultura del encuentro y la solidaridad como eje de la construcción social", resaltó el gobernador Sergio Uñac en un encuentro nacional en Córdoba que organizó la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina.

El sanjuanino -acompañado por su par cordobés, Juan Schiaretti, y el jefe de la Iglesia local, monseñor Jorge Lozano- hizo un fuerte llamado a que la política sea una herramienta de construcción social y al diálogo para evitar la fragmentación en la sociedad, cuyo reflejo es la llamada "grieta".

Uñac destacó que "la sociedad está fragmentada. Y los dirigentes políticos no hemos hecho esfuerzos en poder generar un proyecto de unificación. Es tiempo ya de que podamos trazar una línea y mirar hacia adelante: qué es lo que pretendemos hacer y que podamos cumplir las reglas de juego. Eso se llama políticas de Estado, las que se sustentan en la seguridad jurídica, dos cosas que hace mucho, por lo menos en la historia reciente, no venimos respetando".

Tal como si fuese una propuesta, Uñac explicó: "Uno de los grandes desafíos que deberemos dar en el próximo año es que quien asuma la Presidencia, no importa quién ni a qué partido pertenezca, deberá convocar, no sólo como foto sino también como forma de hacer política, a cada uno de los exPresidentes que puedan estar vivos y puedan acompañar. Esa debería ser una foto que implique un cambio de mirada no sólo sobre la política sino sobre el rol de los dirigentes".

Los expresidentes vivos son:

> Carlos Menem (1989/1999)

> Eduardo Duhalde (breve transición 2002/2003)

> Cristina Fernández de Kirchner (2007/2015)

Se ignora aún si Mauricio Macri será exPresidente o renovado Presidente en 2019.

El Gobernador hizo un análisis sobre la democracia y destacó que "está desprovista de uno de los ejes en los cuales se sustenta, que es la política. Esta conocida grieta es quizás la situación más tangible del fracaso de la política. Una que respete las instituciones, que pueda ofrecer alternativas de sustentabilidad y crecimiento a los habitantes del país entero".

Uñac insistió en que hay que "aprender a escuchar", dado que "no es un ejercicio habitual en la política argentina en el que debemos empezar a trabajar fuertemente".

"No hace mucho se generó en mi provincia una reunión de dirigentes políticos jóvenes de diferentes partidos y lugares. yO No tenía mucho tiempo, y cuando llegué pensé que si daba un discurso no iba a aprovechar el encuentro, entonces hice algo que por ahí no hacemos los dirigentes políticos mucho, que es preguntar y escuchar. Ese encuentro creo que fue uno de los más fructíferos para mi en los últimos tiempos", aseguró.

“Si no escuchamos, concebimos a la sociedad en algo tal como lo advertía Thomas Hobbes, “el hombre es el lobo del hombre”. Nosotros mismos vamos con las mismas decisiones, discutimos sin querer, en lugar de escucharnos, y no nos interesa ni siquiera aproximar situaciones. Solamente nos interesa que respeten nuestra opinión personal respecto a una decisión individual, sin una construcción colectiva”, añadió el mandatario.

El gobernador explicó que "el desafío que tenemos ya es empezar a construir una sociedad en la que la política sea un mecanismo de construcción social en serio. Y volver a lo que dice el propio papa Francisco, que la política es una alta forma de ejecutar y llevar a cabo la caridad. Si la entendemos así, como una herramienta de cambio social, que debemos cerrar los números, pero que estos y la economía tienen que estar al servicio del hombre, el país va a encontrar un camino. Si no, vamos a seguir dándonos contra la pared, como nos viene pasando en el último tiempo. Tenemos que transitar un camino donde podamos generar grandes acuerdos sociales".

El mandatario provincial mencionó un estudio de la Universidad de San Andrés que ratificó que hay un alto descrédito de las instituciones en la sociedad, pero a la vez los encuestados dijeron a los políticos tiene mucho poder. "¿Qué hemos hecho con ese poder?", se preguntó Uñac. "No lo hemos utilizado para construir lo que la sociedad esperaba de nosotros. La sociedad espera de nosotros este cambio de construcción social que le venimos negando hace muchísimo tiempo. No nos podemos fragmentar más, no hay más espacio para la fragmentación".

“No solamente importa cuadrar los números dentro de los presupuestos, sino fundamentalmente que los números estén direccionados para cumplir con uno de los objetivos primordiales de la política que es generar bienestar social. Los políticos debemos ser los garantes de lo que proponemos”, agregó el gobernador.

“El Estado, al igual que sus dirigentes, no puede estar intentado saber a dónde va la gestión pública e improvisando. Es tiempo de que podamos trazar una línea, mirar hacia adelante, definir qué es lo que pretendemos hacer, y que podamos cumplir estas reglas de juego. Eso se llama políticas de Estado”, agregó.

Previo a la presentación del gobernador Uñac, el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (Cepas), monseñor Jorge Lugones, aseguró que “hay que profundizar el diálogo, de modo de poder sentarse y disentir” y consideró que “cada uno desde su lugar debe comprometerse para dar esperanza en este momento crítico de la Argentina”.

Por su parte el arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano, remarcó en dos oportunidades “la necesidad de escuchar al otro”, y utilizó una anécdota para ilustrar que “en la Argentina cada uno se queda encerrado en su propio mensaje sin escuchar lo que el otro tiene para decir”.