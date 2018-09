Obama entra en campaña directa contra Trump

Barack Obama se subió a un escenario en Illinois y atacó directo a Donald Trump y el Partido Republicano. Hasta ahora, Obama se había mantenido casi al margen de la agitada coyuntura estadounidense.

Obama advirtió que con Trump -lo citó con nombres y apellido, algo que no se recuerda que hubiera hecho desde las elecciones presidenciales de 2016-, USA vive “tiempos peligrosos”, y criticó a los legisladores republicanos por “abdicar de su responsabilidad” de controlar al Poder Ejecutivo.

En especial, él le reclamó a los estadounidenses que se movilicen para cambiar el rumbo del país: “No hay más que echar un vistazo a los titulares de esta semana para saber que este momento realmente es diferente y nos jugamos más que en otras ocasiones”.

Obama alertó acerca del supuesto columnista anónimo que en el The New York Times desproticó contra Trump en nombre de funcionarios de la Casa Blanca que afirman que su objetivo es garantizar derechos y garantías estadounidenses: “¡No es así como la democracia debe funcionar! Esa gente no ha sido elegida, no nos está haciendo ningún servicio promocionando el 90% de las locuras que salen de esa Casa Blanca y diciéndonos luego que no nos preocupemos, que están frenando el otro 10%! Las cosas no funcionan así. Esto no es normal”.

Luego, Obama visitó Anaheim, el bastión republicano de California, donde advirtió que “las cosas pueden empeorar” si el Partido Demócrata no gana más curules federales y gubernaturas en las próximas elecciones de noviembre. Y por ello, en el 2do. día de su tour nacional apoyando a candidatos 'azules', pidió a los votantes de esta entidad luchar contra la “ira y división” generadas por el gobierno de Donald Trump.

La respuesta

Entre los seguidores (por TV o por redes sociales) del discurso de Obama estaba el presidente Trump.

“Lo siento, lo he visto, pero me quedé dormido. Me pareció muy bueno para quedarte dormido”, dijo con ironia minutos después en un acto de campaña en Fargo.

Durante el viaje hasta Dakota del Norte –un estado donde se impuso ampliamente sobre Hillary Clinton en 2016–, Trump insistió a los periodistas que le acompañan que quiere que el Departamento de Justicia “investigue” la identidad del autor de la columna anónima publicada por el diario The New York Times, y que está decidido a encontrar el topo. No descartó someter a sus colaboradores a un detector de mentiras para desenmascararlo.

Según Trump, los demócratas convertirían a USA en algo "como Venezuela" si ganaran los comicios de medio término.

Y fue más lejos: “Si al final me destituyen, será vuestra culpa”, por no ir a las urnas en noviembre, advirtió a sus simpatizantes en Montana.

Trump está absolutamente volcado en la campaña de las elecciones de mitad de mandato. Antes de viajar el viernes 07/09 a Fargo, Trump voló hasta Montana para apoyar al candidato republicano Matt Rosendale, que aspira a desbancar al senador demócrata Jon Tester en noviembre.

Trump fue protagonista absoluto del show. Él sabe que es la clave de las elecciones de noviembre, el factor que decidirá el resultado, a favor o en contra de su persona y sus políticas.

Obama pareció darle la razón. “Me temo que nos estamos alejando de las preocupaciones reales del país. Mi preocupación es que el presidente Obama esté alimentado la dinámica de que todo versa sobre Trump”, comentó después del discurso el senador demócrata Chris Coons.

Trump pronunció un discurso también enérgico pero errático, que iba y venía constantemente sobre sus temas estrella (la inmigración, los “abusos” de los aliados, los “horribles” acuerdos comerciales, el “respeto” que le profesa Kim Jong Un...) Su tono fue más alar­mista de lo habitual: "Los demócratas están controlados por una banda de izquierdistas odiosos” que “quieren convertir a USA en Venezuela” o en “un país del 3er. Mundo” si se empieza a destituir a presidentes, enfatizó Trump.

El enojo

Volviendo a Obama, él dijo que el enojo ciudadano, del que tanto se habla en USA, es sincero en muchos pero también resulta, en otros, “una invención" realizada por "privilegiados y poderosos que nos quieren mantener divididos. Esto no empezó con Donald Trump. Él es un síntoma, no la causa. Él solo está capitalizando el resentimiento que los políticos llevan años alentando”, destacó.

Obama dirigió sus dardos contra los republicanos, quienes salvo escasas excepciones (el recientemente fallecido senador John McCain era una de ellas) han permitido/alentado las medidas trumpistas más polémicas. “¿Qué le ha pasado al Partido Republicano? Su principio fundamental en política exterior era luchar contra el comunismo, ¡y ahora están haciéndose amigos del exjefe de la KGB!”, exclamó, en referencia a la simpatía de Trump por Vladímir Putin, a quien se ha acusado de interferir en las elecciones y la política estadounidense.

Obama denunció la política del "miedo y el resentimiento. No pretendo comunicarme con Abraham Lincol pero esto no es lo que teníamos en mente cuando ayudamos a crear el Partido Republicano. No es conservador, desde luego no es normaI, es radical", dijo el exPresidente.

También reprochó a los republicanos su silencio en las críticas que el Presidente lanza contra el Departamento de Justicia, al que ha atacado directamente por encausar a políticos del partido y perjudicarles en la elecciones, así como de haber emprendido una “caza de brujas” por la investigación de la citada trama rusa.

“No debería ser un tema partidista que no presionemos al fiscal general o al FBI”. Y él recordó la equidistancia mostrada por Trump en el verano de 2017 hacia los movimientos supremacistas blancos: "¿Cómo puede ser tan difícil decir que los nazis son malos?”, planteó.

El Partido Demócrata tiene en 2 meses la oportunidad de recuperar el control del Congreso, después del trauma de las presidenciales de 2016, cuando Hillary Clinton perdió ante Trump. Para los demócratas, Obama sigue cotizando al alza.